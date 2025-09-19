Putin otkrio tko će ga zamijeniti kad ode s vlasti: Zahvalan sam onima koji su ih predložili

Kako ističe Newsweek, u Putinovoj Rusiji malo je prostora za značajniji politički otpor ili javno neslaganje, a stranka Ujedinjena Rusija, s kojom je Putin usko povezan, snažno kontrolira političku i društvenu scenu. Njegov zahtjev tumači se kao daljnje učvršćivanje tvrdo-nacionalističkih pozicija koje dominiraju u vrhu vlasti - razvoj koji potiče narativ o novom razdoblju hladnoratovskog rivalstva između Moskve i Zapada i koji bi mogao preživjeti i nakon njegovog odlaska s vlasti.