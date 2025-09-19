Putin otkrio tko će ga zamijeniti kad ode s vlasti: Zahvalan sam onima koji su ih predložili

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da sljedeću generaciju političkih čelnika zemlje trebaju činiti ratni veterani iz sukoba u Ukrajini.
To je izjavio tijekom susreta s različitim skupinama u Dumi, gdje je govorio i o uključivanju veterana u izborne procese.
Kako ističe Newsweek, u Putinovoj Rusiji malo je prostora za značajniji politički otpor ili javno neslaganje, a stranka Ujedinjena Rusija, s kojom je Putin usko povezan, snažno kontrolira političku i društvenu scenu. Njegov zahtjev tumači se kao daljnje učvršćivanje tvrdo-nacionalističkih pozicija koje dominiraju u vrhu vlasti - razvoj koji potiče narativ o novom razdoblju hladnoratovskog rivalstva između Moskve i Zapada i koji bi mogao preživjeti i nakon njegovog odlaska s vlasti.
"Moramo tražiti, pronaći i predložiti ljude koji su neustrašivi u služenju domovini i koji su bili spremni riskirati svoje zdravlje pa čak i živote... Takve ljude treba promovirati na vodeće pozicije. Oni će biti naši nasljednici. Zahvalan sam onima koji su takve kandidate predložili", izjavio je Putin.
Novi društveni izazovi
Rusija je pokrenula veliku invaziju na Ukrajinu 24. veljače 2022. i tijekom sukoba mobilizirala stotine tisuća ljudi. Među mobiliziranima su bili i zatvorenici, uključujući počinitelje teških kaznenih djela, koje je Kremlj iskoristio za popunu postrojbi. Moskva rijetko objavljuje pouzdane podatke o vojnim gubicima; neke procjene govore o stotinama tisuća poginulih ruskih vojnika.
Također, preživjeli veterani često dolaze kući s dubokim traumama, što stvara nove društvene izazove, od porasta teškog kriminala do nasilja, i predstavlja problem koji ruske vlasti moraju riješiti pri pokušajima reintegracije ranjenih i psihički pogođenih vojnika.
Kremljolog i autor Mark Galeotti, koji je za Reuters i za Globalnu inicijativu protiv transnacionalnog organiziranog kriminala pisao izvještaj o toj temi, procjenjuje da je možda više od milijun i pol ruskih muškaraca i žena sudjelovalo u ratu od početka ove godine.
Upozorava da će, kako se sve veći broj sudionika demobilizira i vrati u domovinu, Rusija doživjeti značajan priljev veterana koji će sa sobom nositi psihološke posljedice rata.
