Putin prihvatio prijedlog rekonstrukcije vlade

Anastasia Barashkova/REUTERS

Ruski predsjednik Vladimir Putin podržao je rekonstrukciju vlade koju je predložio premijer Mihail Mišustin, izvijestile su u ponedjeljak ruske državne novinske agencije, pozivajući se na Kremlj.

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„Uz raspravu o društvenim i gospodarskim pitanjima, premijer je predsjedniku države predložio niz kadrovskih promjena unutar vlade. Vladimir Putin ih je odobrio”, prenijele su ruske novinske agencije izjavu glasnogovornika Kremlja Dmitrija Peskova.

Rekonstrukcija vlade trebala bio uslijediti nakon parlamentarnih izbora u rujnu, na kojima je obnovljen sastav donjeg doma ruskog parlamenta, Dume.

Promjene se zbivaju u trenutku kada Rusija traži nove izvore gospodarskog rasta suočena s rastućim proračunskim deficitom, višim porezima i relativno visokim kamatnim stopama.

Novi ministri, čija imena još nisu objavljena, bit će predloženi parlamentu na odobrenje, priopćio je Kremlj, ne iznoseći dodatne pojedinosti.