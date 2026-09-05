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obustavljeni napadi

Putin se sastao s Witkoffom i Kushnerom: "Situacija nije jednostavna"

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Hina
|
05. ruj. 2026. 19:53
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Special envoy Steve Witkoff and son-in-law Jared Kushner. REUTERS/Alexander Reshetnikov
REUTERS/Alexander Reshetnikov

​Ruski predsjednik Vladimir Putin započeo je u subotu u Kremlju razgovore s američkim posebnim izaslanicima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, po video snimci objavljenoj na kanalu Kremlja na komunikacijskoj aplikaciji MAX.

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Putin je rekao da situaciju kojom se on i američki izaslanici trebaju pozabaviti "nije jednostavna".

"Situacija naravno nije jednostavna", rekao je Putin američkim dužnosnicima.

Witkoff i Kushner sletjeli su u subotu u Moskvu na razgovore o ratu u Ukrajini.

Rusija i Ukrajina usuglasile su se da u naredna tri dana obustave napade na Moskvu i na Kijev.

Američki predsjednik Donald Trump u petak je rekao da Washington ima novi i konkretan prijedlog za okončanje rata u Ukrajini, koji traje već više od četiri godine. Trump pritom nije iznio pojedinosti prijedloga.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da će Witkoff i Kushner nakon posjeta Moskvi u nedjelju otputovati u Ukrajinu. U objavi na platformi X u subotu naveo je da je Rusija uoči njihova dolaska u Kijev napala dvije ukrajinske zračne luke.

Unatoč novim diplomatskim kontaktima, između Moskve i Kijeva i dalje postoje velike razlike oko uvjeta za završetak rata.

Kremlj je u petak poručio da je Putinov zahtjev, prema kojem bi Ukrajina trebala prepustiti Rusiji cijeli teritorij četiriju ukrajinskih regija koje Moskva smatra svojima te odustati od članstva u NATO-u, i dalje „nepokolebljiv“.

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Teme
jared kushner rusija steve witkoff vladimir putin

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