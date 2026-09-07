Tko je čovjek koji bi mogao postati prvi AfD-ov pokrajinski premijer? Iza nasmiješenog lica krije se radikalan plan

Ulrich Siegmund, vodeći kandidat AfD-a mogao bi ispisati političku povijest Njemačke. Ako AfD nakon izbora u Saskoj-Anhalt uspije formirati vlast, ovaj 36-godišnjak bi mogao postati prvi premijer jedne savezne pokrajine iz redova te stranke. Ankete su mu davale veliku prednost, no pitanje je hoće li ona biti dovoljna za samostalnu vlast ili će ostale stranke uspjeti spriječiti AfD da preuzme pokrajinsku vladu.