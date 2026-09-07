Ulrich Siegmund
Tko je čovjek koji bi mogao postati prvi AfD-ov pokrajinski premijer? Iza nasmiješenog lica krije se radikalan plan
Desno-ekstremistička Alternativa za Njemačku (AfD) osvojila je u nedjelju na izborima u saveznoj pokrajini Saska-Anhalt 44 posto glasova, ali je upitno hoće li sastavljati vladu, pokazuju dosadašnji izborni rezultati.
AfD je prema rezultatima na temelju izlaznih anketa i prebrojanih glasova osvojio 44 posto glasova što je rekord na svim dosadašnjim poslijeratnim pokrajinskim izborima.
Kršćansko-demokratska unija (CDU) koja je posljednjih pet godina u ovoj istočnonjemačkoj saveznoj pokrajini bila na čelu koalicije sa socijaldemokratima (SPD) i liberalima (FDP) osvojila je 17,8 posto što je pola od broja glasova koje je osvojila na posljednjim izborima.
Na trećem mjestu se nalazi SPD s 9,1 iza kojeg slijedi stranka Ljevica s 8,8 posto. Stranka Zeleni je osvojila 8,7 posto.
Ljevičarsko-populistička stranka Savez Sahre Wagenknecht (BSW) je uspjela prijeći izborni prag i također će ući u novi saziv parlamenta u Magdeburgu.
No usprkos uvjerljivoj pobjedi, upitno je hoće li AfD dobiti mandat za sastavljanje vlade.
S obzirom na to da se AfD u ovoj saveznoj pokrajini i službeno vodi kao stranka s protuustavnim tendencijama, suradnju su već unaprijed odbile sve stranke koje su preše izborni prag.
Tko je Ulrich Siegmund
Ulrich Siegmund, vodeći kandidat AfD-a mogao bi ispisati političku povijest Njemačke. Ako AfD nakon izbora u Saskoj-Anhalt uspije formirati vlast, ovaj 36-godišnjak bi mogao postati prvi premijer jedne savezne pokrajine iz redova te stranke. Ankete su mu davale veliku prednost, no pitanje je hoće li ona biti dovoljna za samostalnu vlast ili će ostale stranke uspjeti spriječiti AfD da preuzme pokrajinsku vladu.
Siegmund je tijekom predizborne kampanje privlačio golemu pozornost. Na skupovima diljem Saske-Anhalta pojavljivali su se brojni strani i njemački mediji, a novinare je posebno zanimalo tko je čovjek koji bi mogao postati prvi AfD-ov pokrajinski premijer, piše DW.
Njegov javni nastup pritom je znatno drukčiji od slike koju mnogi imaju o radikalnoj desnici. Mlad, sportski građen i gotovo uvijek nasmijan, Siegmund na predizbornim skupovima djeluje opušteno. Rukuje se s biračima, šali se i bez problema komunicira s okupljenima.
Sam tvrdi da AfD trenutačno uživa golemu potporu, posebno među mladima.
"Ne znam kada smo posljednji put imali tako visoku stopu podrške, također i među mladim ljudima. To je jednostavno golemo", poručivao je tijekom kampanje.
Povratak u "bolju prošlost"
Iza vedrog nastupa, međutim, stoji politički program koji je znatno radikalniji.
Siegmund i AfD biračima nude povratak tradicionalnijoj slici Njemačke – zemlji koja se, prema njihovu viđenju, ne smatra useljeničkom državom, u kojoj se ne oslanja na vjetroturbine umjesto nuklearnih elektrana i u kojoj pitanja prava LGBTQ+ osoba nemaju današnju političku važnost.
Jedna od njegovih poruka na skupovima glasi: "Iz naroda, za narod!"
Još jasniju sliku onoga što bi AfD napravio nakon dolaska na vlast daje njihov program za prvih 100 dana. Među glavnim obećanjima su deportacije migranata, ukidanje financiranja udruga koje se bave demokracijom, obvezni rad za izbjeglice te snažnije isticanje nacionalnog identiteta.
Pritom se postavlja i pitanje ima li pokrajinska vlada uopće ovlasti za provedbu svih najavljenih mjera.
Iza Siegmunda ostali su brojni upitnici
Kontroverze ne prate samo politički program AfD-a, nego i ljude koji okružuju njegova kandidata.
Siegmund je ranije bio povezan s aferom oko zapošljavanja članova obitelji unutar AfD-a. I sam je u jednom trenutku zaposlio svog oca. Takva praksa nije nezakonita, ali je izazvala kritike, posebno zato što se AfD često predstavlja kao stranka „običnih ljudi“ koja se protivi privilegijama političkih elita.
Još veći problem predstavljaju ljudi zaposleni u zastupničkom klubu AfD-a u Saskoj-Anhaltu, kojim Siegmund predsjeda.
Prema informacijama njemačkih medija, u klubu rade i četiri bivša člana zabranjene neonacističke organizacije Heimattreue Deutsche Jugend (HDJ). Ta je skupina bila nadahnuta nacističkom ideologijom, a njezino djelovanje njemačke su vlasti zabranile.
Siegmund je tijekom kampanje također viđan u društvu pripadnika krajnje desne scene. Na pojedinim skupovima rukovao se i družio s ljudima čija su odjeća i tetovaže povezane s neonacističkim pokretima, uključujući simbol takozvanog Crnog Sunca.
"Saska-Anhalt mogla bi postati laboratorij"
Stručnjaci upozoravaju da bi eventualni ulazak AfD-a u pokrajinsku vladu imao šire posljedice od same promjene vlasti.
David Begrich iz organizacije Miteinander, koja prati djelovanje krajnje desnice na istoku Njemačke, smatra da bi Saska-Anhalt mogla postati svojevrsni politički eksperiment.
Prema njegovoj procjeni, AfD bi pokušao testirati koliko daleko može ići u mijenjanju postojećih demokratskih pravila i političke kulture na razini savezne pokrajine.
Najveći teret takve politike, upozoravaju kritičari, mogli bi osjetiti pripadnici manjina i svi oni koji se ne uklapaju u svjetonazor AfD-a.
Crkve, sindikati, udruge, druge političke stranke i brojni predstavnici civilnog društva zato su upozoravali na posljedice mogućeg izbornog uspjeha AfD-a.
Prvi korak prema vlasti u cijeloj Njemačkoj?
Za kritičare AfD-a problem nije samo u tome što bi ta stranka mogla preuzeti vlast u jednoj pokrajini.
Saska-Anhalt mogla bi poslužiti kao važan test za ono što AfD želi postići na saveznoj razini – dokazati da može upravljati, provesti svoj program i privući još veći broj birača.
Krajnji cilj stranke, upozoravaju njezini protivnici, mnogo je veći: dolazak na vlast u cijeloj Njemačkoj i to bez potrebe za koalicijskim partnerima.
Upravo zato izbori u Saskoj-Anhalt nisu važni samo za tu saveznu pokrajinu. Oni bi mogli pokazati koliko je AfD blizu ostvarenju svog ambicioznog plana i može li Ulrich Siegmund postati prvi čovjek koji će tu stranku iz oporbe dovesti izravno na čelo jedne njemačke pokrajine.
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