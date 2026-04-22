nova CSIS analiza

Raste zabrinutost u Ukrajini: Amerika munjevito brzo troši ključne projektile

N1 Info
22. tra. 2026. 19:34
Sjedinjene Američke Države potrošile su više od polovice svojih zaliha ključnih projektila protuzračne obrane tijekom gotovo dvomjesečnog rata s Iranom.

Nova analiza Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS), objavljena 21. travnja, razlaže predratne zalihe američkih projektila. Za Ukrajinu su najvažniji sustavi protuzračne obrane poput Patriota, koje Ukrajina već ima, i sustava THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), koje Ukrajina želi, piše Kyiv Independent.

Prema CSIS-u, SAD i njihovi saveznici potrošili su između 1.060 i 1.430 projektila za sustave Patriot od ukupno 2.330 prije rata. Kada je riječ o streljivu za THAAD, procjenjuje se da je ispaljeno između 190 i 290 projektila od ukupne zalihe od 360.

Ukrajina već dugo ističe nezadovoljstvo time što SAD koriste Patriot projektile za obaranje iranskih dronova Shahed. Ukrajinske zalihe Patriot projektila, osobito PAC-3 MSE, opasno su se smanjile, dok jata od čak tisuću dronova Shahed i njihovih ruskih kopija mogu napasti Ukrajinu u jednoj noći.

Ukrajinski proizvođači su stoga razvili arsenal alternativnih, jeftinijih alata za protudronsku obranu, među kojima su možda najupečatljiviji dronovi za borbu protiv dronova. No kada je riječ o ruskim balističkim projektilima poput Iskander-M ili Kinžala, Ukrajina i dalje ovisi o vanjskoj pomoći, osobito o projektilima PAC-3.

Proizvođač projektila Patriot, Raytheon, širi proizvodnju projektila GEM-T u Njemačkoj, ali ti pogoni još nisu operativni. U međuvremenu, analiza CSIS-a procjenjuje da za projektile PAC-3 MSE treba 29 mjeseci od sklapanja ugovora prije nego što uopće započne proizvodnja.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
