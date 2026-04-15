Zelenski o raketama Patriot: "Ne može gore!" Vance: "Ponosan sam zbog tog postignuća"

Ukrajinski nedostatak raketa Patriot ne može biti gori nego što već jest, rekao je Volodimir Zelenski, dok je američki potpredsjednik J. D. Vance nazvao prekid pomoći Ukrajini "jednim od najponosnijih" postignuća Trumpove administracije.
Oglas
Ukrajina se suočava s kritičnim nedostatkom raketa protuzračne obrane Patriot, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tijekom svog posjeta Njemačkoj, priznajući da je situacija izuzetno loša. "Situacija je u takvom deficitu da ne može biti gora", rekao je Zelenski u utorak njemačkoj nacionalnoj televiziji ZDF te priznao da rat na Bliskom istoku utječe na Ukrajinu, smanjujući šanse Kijeva za primanje vojne pomoći.
Rakete Patriot su od kritične važnosti za Ukrajinu. Proizvedene samo u SAD-u, one su u ovoj fazi daleko najbolja obrana koju Ukrajina ima protiv ruskih balističkih raketa.
Kijev pokušava razviti vlastitu domaću protubalističku protuzračnu obranu. Ukrajinski proizvođač oružja Fire Point nedavno je izjavio da radi na vlastitom sustavu s ciljem da bude spreman do sljedeće godine. Tvrtka traži suradnju s europskim partnerima na području radara, ciljanja i komunikacija, piše Euronews.
Ranije ovog tjedna, Zelenski je izjavio da je domaće proizvedeni protubalistički sustav najveći strateški prioritet za zemlju. "Bezuvjetni zadatak je naša vlastita protuzračna obrana koja će se moći boriti protiv balistike", istaknuo je.
No, zasad Ukrajina ostaje ovisna o zapadnim opskrbama i američkim protubalističkim projektilima. Europski partneri pružili su veliku većinu vojne pomoći Ukrajini 2025. godine, uključujući kupnju ključnih presretača Patriot i drugog oružja proizvedenog u SAD-u.
Govoreći na događaju Turning Point USA u saveznoj državi Georgiji, američki potpredsjednik JD Vance u utorak je rekao da je ponosan što je Washington prekinuo financiranje Ukrajine usred sveopćeg rata Rusije.
"I još uvijek vjerujem da je, očito, i to je jedna od stvari na koje sam najponosniji što smo učinili u ovoj administraciji to što smo rekli Europi da ako želite kupiti oružje, možete, ali Sjedinjene Države više ne kupuju oružje i ne šalju ga Ukrajini", rekao je Vance. On je, inače, bio među najglasnijim kritičarima pomoći Ukrajini unutar Trumpove administracije.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas