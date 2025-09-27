Hinamoeura Morgant-Cross, koja sjedi u parlamentu u glavnom gradu Tahitija, Papeeteu, jedna je od njih. Prilikom svog posjeta Berlinu izvijestila je o sudbini vlastite obitelji: njezina baka, koja je na početku testiranja imala 30 godina, oboljela je od raka štitnjače, isto kao i njezina teta i majka. Ona sama, rođena 1988., i njezina sestra također boluju od raka.