VIDEO / Iran pogodio američku vojnu bazu u Bahreinu, lokalno stanovništvo slavilo

Iran je gađao američke ciljeve diljem arapskih država Zaljeva u odmazdi za veliki zajednički napad SAD-a i Izraela na Iran, dok rastu strahovi da bi regiju mogao zahvatiti dugotrajan rat.
Iranska vlada u subotu je potvrdila napade na više ciljeva, prema navodima novinske agencije Fars, uključujući Bahrein, Kuvajt, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate, gdje se nalaze zračne baze s američkom vojnom imovinom.
Iranska Revolucionarna garda (IRGC) objavila je da su svi izraelski i američki vojni ciljevi na Bliskom istoku pogođeni „snažnim udarima iranskih projektila“.
„Ova operacija nastavit će se neumoljivo dok neprijatelj ne bude odlučno poražen“, navodi se u priopćenju. Dodaje se da se sva američka imovina diljem regije smatra legitimnim ciljem iranske vojske.
▶️Video shows an Iranian drone scoring a direct hit on a radar installation at the U.S. Naval Base in Bahrain, completely destroying the target.— Press TV 🔻 (@PressTV) February 28, 2026
Follow https://t.co/B3zXG73Jym pic.twitter.com/IZL9fAlXUb
Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Hamid Ghanbari izjavio je za Al Jazeeru da Iran ima pravo na samoobranu te da žali zbog svakog humanitarnog gubitka uzrokovanog trenutačnom vojnom eskalacijom.
Najmanje jedna osoba poginula je u Abu Dhabiju, glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata, nakon što je nekoliko projektila lansiranih iz Irana presretnuto, prema navodima državne novinske agencije te zemlje.
Bahrein je priopćio da je raketni napad bio usmjeren na sjedište 5. flote američke mornarice, koje se nalazi na njegovu teritoriju.
Opširnije o izraelsko-američkom napadu na Iran pročitajte OVDJE.
