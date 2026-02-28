Oglas

sjedište 5. flote

VIDEO / Iran pogodio američku vojnu bazu u Bahreinu, lokalno stanovništvo slavilo

Hina
28. velj. 2026. 15:53
Screenshot (X)

Iran je gađao američke ciljeve diljem arapskih država Zaljeva u odmazdi za veliki zajednički napad SAD-a i Izraela na Iran, dok rastu strahovi da bi regiju mogao zahvatiti dugotrajan rat.

Iranska vlada u subotu je potvrdila napade na više ciljeva, prema navodima novinske agencije Fars, uključujući Bahrein, Kuvajt, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate, gdje se nalaze zračne baze s američkom vojnom imovinom.

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) objavila je da su svi izraelski i američki vojni ciljevi na Bliskom istoku pogođeni „snažnim udarima iranskih projektila“.

„Ova operacija nastavit će se neumoljivo dok neprijatelj ne bude odlučno poražen“, navodi se u priopćenju. Dodaje se da se sva američka imovina diljem regije smatra legitimnim ciljem iranske vojske.

Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Hamid Ghanbari izjavio je za Al Jazeeru da Iran ima pravo na samoobranu te da žali zbog svakog humanitarnog gubitka uzrokovanog trenutačnom vojnom eskalacijom.

Najmanje jedna osoba poginula je u Abu Dhabiju, glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata, nakon što je nekoliko projektila lansiranih iz Irana presretnuto, prema navodima državne novinske agencije te zemlje.

Bahrein je priopćio da je raketni napad bio usmjeren na sjedište 5. flote američke mornarice, koje se nalazi na njegovu teritoriju.

Opširnije o izraelsko-američkom napadu na Iran pročitajte OVDJE.

Teme
Američke vojne baze Bliski istok Iranski napadi Raketni udari Vojna eskalacija

