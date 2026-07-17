Ukrajina nakon smjene uspješnog ministra: "Sad bi se stvari mogle okrenuti u krivom smjeru"

Rezultati su bili gotovo trenutačni. Snimke ukrajinskih dronova iznad okupiranih Donjecka i Mariupolja podigle su moral, a sustavni napadi na ruska logistička vozila izazvali su ozbiljne probleme u opskrbi. Ruski vojni blogeri otvoreno su upozoravali na opasnost, a ratni dopisnik Dmitrij Stešin još je krajem svibnja upozorio da bi se ruska logistika mogla urušiti ako se ne pronađe odgovor na ukrajinske dronove srednjeg dometa.