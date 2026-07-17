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Ukrajina nakon smjene uspješnog ministra: "Sad bi se stvari mogle okrenuti u krivom smjeru"
Među okupljenima ispred Ureda predsjednika u Kijevu 16. srpnja, koji su prosvjedovali protiv smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, bili su i pripadnici ukrajinske vojske. Mnogi od njih upozorili su da bi kontroverzna odluka mogla ozbiljno oslabiti ukrajinske ratne napore.
"Ljudi koji stvarno pokušavaju približiti našu pobjedu stalno se smjenjuju ili uklanjaju. Sad bi se stvari mogle potpuno okrenuti u smjeru koji je nepovoljan za Ukrajinu", rekao je za Kyiv Independent 43-godišnji veteran Serhij, koji je prosvjedovao zajedno s aktivnim vojnicima.
Odluka predsjednika Volodimira Zelenskog da dan ranije smijeni Fedorova izazvala je val negodovanja u ukrajinskoj javnosti, ponajprije zbog niza rezultata koje je ostvario tijekom, iako kratkog, šestomjesečnog mandata.
Digitalni stručnjak koji je promijenio državu
Fedorov je rođen u Vasilivki u Zaporiškoj oblasti, gradu koji je danas pod ruskom okupacijom. Odrastao je na jugoistoku Ukrajine, području koje je od početka ruske invazije 2022. među najteže pogođenima ratom.
Nakon završetka studija sociologije i menadžmenta na Nacionalnom sveučilištu u Zaporižji 2014. osnovao je tvrtku SMMSTUDIO, specijaliziranu za digitalni marketing, oglašavanje na društvenim mrežama i razvoj internetskih stranica.
Preko svoje tvrtke surađivao je s produkcijskom kućom Kvartal 95 Volodimira Zelenskog, promovirajući njegove televizijske projekte.
Napustio je privatni sektor 2019. kako bi vodio digitalnu kampanju Zelenskog na predsjedničkim izborima. Nakon pobjede Zelenskog najprije je postao njegov savjetnik za digitalna pitanja, a zatim i potpredsjednik vlade te prvi ukrajinski ministar digitalne transformacije.
Na toj je dužnosti pokrenuo aplikaciju i portal Diia, putem kojih građani mogu koristiti digitalne dokumente, poput osobnih iskaznica i vozačkih dozvola, plaćati poreze te registrirati tvrtke.
Nakon početka ruske invazije 2022. pokrenuo je, zajedno s Glavnim stožerom i platformom UNITED24, inicijativu Army of Drones. Program razvoja i proizvodnje bespilotnih letjelica te obuke njihovih operatera značajno je promijenio način vođenja rata.
U siječnju ove godine preuzeo je Ministarstvo obrane, donijevši sa sobom tehnološki pristup odlučivanju i upravljanju temeljenom na podacima.
Starlink i prvi veliki uspjeh
Jedan od njegovih prvih uspjeha bilo je uvjeravanje Elona Muska da početkom veljače ograniči neovlašteno korištenje Starlinka od strane ruskih snaga, neposredno nakon što je Ukrajina pokrenula iznenadnu protuofenzivu na jugoistoku zemlje.
Starlink je postao ključni dio komunikacijskog sustava ukrajinske vojske jer omogućuje sigurnu i brzu razmjenu podataka. Iako je usluga službeno blokirana u Rusiji, ruske snage koristile su je na okupiranim područjima za prijenos snimki dronova i upravljanje bespilotnim letjelicama.
Fedorov je ruski gubitak pristupa Starlinku opisao kao "katastrofu" za protivničku vojsku.
Zapovjednici brigada koje su sudjelovale u protuofenzivi rekli su da je prekid ruskog pristupa Starlinku značajno pomogao ukrajinskim operacijama na granici Zaporiške i Dnjepropetrovske oblasti jer je ruskoj strani trebalo vremena da pronađe alternativna rješenja.
Kampanja "Logistička blokada"
Fedorov je 27. svibnja pokrenuo operaciju "Logistička blokada", čiji je cilj bio sustavno uništavanje ruske logistike, skladišta, zapovjednih mjesta i opskrbnih pravaca duboko iza bojišnice.
Za kupnju bespilotnih letjelica srednjeg dometa i lutajućeg streljiva izdvojeno je pet milijardi grivnji, odnosno oko 112 milijuna dolara.
Ključnu ulogu dobio je dron Hornet, koji razvija tvrtka Perennial Autonomy bivšeg izvršnog direktora Googlea Erica Schmidta, dugogodišnjeg Fedorovljeva suradnika. Bliska suradnja s ukrajinskom vojskom omogućila je brzo prilagođavanje sustava, uključujući integraciju Starlinka.
Rezultati su bili gotovo trenutačni. Snimke ukrajinskih dronova iznad okupiranih Donjecka i Mariupolja podigle su moral, a sustavni napadi na ruska logistička vozila izazvali su ozbiljne probleme u opskrbi. Ruski vojni blogeri otvoreno su upozoravali na opasnost, a ratni dopisnik Dmitrij Stešin još je krajem svibnja upozorio da bi se ruska logistika mogla urušiti ako se ne pronađe odgovor na ukrajinske dronove srednjeg dometa.
Opsada Krima
Fedorovljeva strategija postavila je temelje sadašnje opsade Krima bespilotnim letjelicama.
Iako Ukrajina od 2022. napada vojne ciljeve na okupiranom poluotoku, novi dronovi omogućili su znatno intenzivniju kampanju.
Sustavno su napadana vozila koja prometuju autocestom R-280, poznatom kao "Novorusijska autocesta", ključnim kopnenim koridorom između Rusije i Krima.
Istodobno su gađani mostovi prema Krimu, trajekti preko Kerčkog tjesnaca te energetska i gorivna infrastruktura.
Posljedice su nestašice goriva, vode i električne energije te kilometarske kolone stanovnika koji pokušavaju napustiti poluotok preko Kerčkog mosta.
Najnoviji pokušaj Rusije da morem opskrbi Krim završio je velikim gubicima. Ukrajinski FP-2 dronovi srednjeg dometa napali su konvoje trgovačkih brodova i tankera u Azovskom moru, pri čemu je pogođeno više od stotinu plovila, a procjenjuje se da je više od 50 trgovačkih brodova potopljeno ili teško oštećeno.
Reforma mobilizacije
Jedna od najvećih reformi koju Fedorov nije stigao dovršiti odnosila se na sustav mobilizacije.
Njegov zadatak bio je preoblikovati teritorijalne centre za novačenje (TCC), koji su posljednjih godina postali simbol nepovjerenja javnosti.
Napetosti između građana i službenika za mobilizaciju sve su češće prerastale u fizičke sukobe. U Lavovu je 8. srpnja skupina muškaraca napala vozilo TCC-a tijekom pokušaja privođenja osobe koja je izbjegavala vojnu obvezu.
Istodobno su zabilježeni brojni slučajevi prekomjerne uporabe sile i nehumanih uvjeta u centrima za mobilizaciju. U Užhorodu su ove godine otkriveni loši higijenski uvjeti, a pritužbe ročnika na zdravstvene probleme ostale su bez odgovora.
Ukrajinski pučki pravobranitelj Dmitro Lubinec primio je više od 3000 pritužbi na rad TCC-a tijekom 2026., nakon više od 6100 prijava godinu ranije. Prema njegovim riječima, stvarni broj slučajeva mogao bi biti najmanje tri puta veći.
Vrhovni zapovjednik Oleksandr Sirski procjenjuje da TCC-i osiguravaju čak 90 posto ukrajinskog mobilizacijskog potencijala, no upravo su te institucije izgubile velik dio povjerenja javnosti.
"Nemoguće je riješiti pitanje mobilizacije bez novog društvenog ugovora i stvarnih promjena u vojsci", rekao je Fedorov 16. srpnja.
Dodao je kako mladi Ukrajinci danas više raspravljaju o navodnim zlostavljanjima vojnika i lošem ponašanju zapovjednika nego o novim ugovorima za službu.
Kao primjer naveo je slučaj bivšeg zapovjednika 155. mehanizirane brigade Stanislava Lučanova, kojeg se sumnjiči da je naredio otmicu i ubojstvo dvojice civila u Kijevskoj oblasti jer su navodno vrijeđali njegovu suprugu.
"Počinio je najveće zlo koje se može počiniti tijekom rata", rekao je Fedorov.
Prema njegovim riječima, reforma mobilizacije nije moguća bez rješavanja još desetak ključnih problema, među kojima su otpor vojnog vrha reformama i birokratske prepreke.
Velike vojne reforme
Kako bi poboljšao moral i privukao nove vojnike, Fedorov je u lipnju predstavio opsežne reforme.
One uključuju veće plaće, više borbene dodatke, ugovore na određeno vrijeme za pješaštvo te novu kampanju za privlačenje stranih dragovoljaca.
Najveća promjena odnosi se na mogućnost sklapanja ugovora s unaprijed određenim trajanjem službe, umjesto neograničenog služenja tijekom ratnog stanja.
Prema Fedorovu, vojnici bi unaprijed znali gdje služe, koliko dugo traje njihov ugovor, koliku će plaću primati i što ih čeka nakon završetka službe.
Civili bi tako mogli potpisati 14-mjesečni ugovor za pješačke ili jurišne postrojbe, pripadnici vojske desetomjesečni, a veterani koji se vraćaju u službu ugovor od šest mjeseci. Za specijalnosti poput operatera dronova, topnika ili stručnjaka za elektroničko ratovanje predviđeni su dulji ugovori.
"Mnogo civila danas misli da ulazak u vojsku znači kraj njihova dosadašnjeg života jer nitko ne može reći kada će služba završiti", rekao je vojnik Denis.
Reforme su predviđale i povećanje borbenih plaća za pješaštvo na oko 7000 dolara mjesečno, što bi, prema Fedorovu, bila najviša primanja za pješake u svijetu.
Ipak, nisu riješile pitanje demobilizacije vojnika koji se bore još od 2022. godine. Nakon kritika najavljeno je da će postupna demobilizacija pripadnika koji služe od 2014. i 2022. početi do kraja 2026.
Fedorov je također predstavio ubrzani povratak u vojsku za osobe koje su prvi put samovoljno napustile postrojbe, uz jednokratnu amnestiju.
Jačanje protuzračne obrane
Među prioritetima ministra bilo je i jačanje protuzračne obrane.
Uveo je sustav analize svake ruske zračne operacije kako bi se procijenila učinkovitost ukrajinske obrane.
Dopustio je i razvoj privatnih sustava protuzračne obrane koji tvrtkama omogućuju zaštitu vlastite infrastrukture te angažirao niz stručnjaka, uključujući Serhija Sternenka, jednog od najvećih zagovornika uporabe FPV dronova za presretanje ruskih bespilotnih letjelica.
Ukrajinska protuzračna obrana zahvaljujući tim reformama redovito presreće više od 90 posto ruskih krstarećih projektila i dronova tipa Šahed, iako obrana od balističkih projektila i dalje predstavlja velik problem zbog manjka projektila Patriot PAC-3.
Sukob sa Sirskim
Kako su se približavale informacije o Fedorovljevoj smjeni, postalo je jasno da se iza nje krije sve ozbiljniji sukob s vrhovnim zapovjednikom Oleksandrom Sirskim.
Veteran Jurij Hudimenko opisao je taj odnos kao sukob "mladog tehnokrata i generala sovjetske vojne škole".
Sirski, školovan u Moskvi, zagovara izrazito centraliziran sustav zapovijedanja, zbog čega ga se često kritizira da mikroupravlja bojišnicom, potiče prikrivanje problema i održava zastarjelu vojnu kulturu.
Fedorov je prvi put javno priznao sukob na konferenciji za novinare 16. srpnja.
Otkrio je da je Zelenskom predlagao smjenu Sirskog, ali bez uspjeha.
"Kada mi je predsjednik rekao da ne planira mijenjati Sirskog, prihvatio sam tu odluku i rekao da ću naučiti raditi s njim jer je naš klijent cijeli ukrajinski narod."
Dodao je da su gotovo sve inicijative Ministarstva obrane bile blokirane te da Sirski nije bio spreman otvoreno razgovarati o problemima.
Iako mu priznaje zasluge za obranu Kijeva i protuofenzivu kod Harkiva 2022., smatra da se nije prilagodio novom načinu ratovanja.
"Umjesto da razmišlja kako asimetrično poraziti Rusiju, razmišljao je kako podijeliti zemlju. To je veliki problem", rekao je.
"Trebalo je smijeniti Sirskog"
Fedorovljeva smjena izazvala je trenutačne reakcije među sadašnjim i bivšim pripadnicima ukrajinske vojske.
"Trebalo je smijeniti Sirskog. To je vrlo jednostavno. Ili ćemo ulagati u razvoj ili ćemo se vratiti starom sovjetskom načinu rada koji nikamo ne vodi", rekao je 26-godišnji vojnik Maksim.
Potporu Fedorovu dao je i zapovjednik Združenih snaga, general-bojnik Mihajlo Drapatij.
"Vojsci su potrebne promjene, ali bez pravednosti nijedna promjena neće imati smisla za ljude koji svaki dan nose teret ovog rata", napisao je na Facebooku.
"Bilo je demoralizirajuće", rekao je 29-godišnji bivši vojnik Bohdan, koji je sudjelovao na prosvjedu u Kijevu.
"Ljudi su vjerovali da dolaze reforme i da se stvari napokon mijenjaju nabolje. Promjene su već počele, a sada imamo osjećaj da se sve vraća na staro."
"Svi su vidjeli reforme", rekao je 37-godišnji pripadnik postrojbe bespilotnih letjelica Dmitro.
"Mnogi su mu pokušavali postavljati prepreke, ali ih je uspio natjerati da rade. Rezultati postoje."
"U šest mjeseci napravio je više nego neki u tri godine", zaključio je 42-godišnji vojnik Denis, koji više od četiri i pol godine služi na prvim crtama bojišta.
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