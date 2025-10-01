Rusi grade najveći krematorij u Europi: Sve je manje prostora za pokapati mrtve

Gradske vlasti u Sankt-Peterburgu planiraju opsežnu modernizaciju gradskog krematorija, koji bi trebao postati najveći u Europi.
Oglas
Planirano proširenje dolazi u trenutku kada se Rusija suočava s rekordnim gubicima na bojištu u Ukrajini - najtežima od Drugog svjetskog rata, prema procjenama zapadnih obavještajnih službi, piše The Moscow Timesa, a prenosi Kyiv Post.
Krematorij u Sankt-Peterburgu, jedini takav objekt ne samo u gradu nego i u cijeloj Lenjingradskoj, Novgorodskoj i Pskovskoj oblasti, kao i u susjednoj Kareliji, već se suočava s rastućom "potražnjom". U 2023. ondje je obavljeno gotovo 42.000 kremacija, što je činilo 67 posto svih sprovoda u gradu.
Dokumenti s vladine stranice za javnu nabavu pokazuju da je samo faza projektiranja stajala 207 milijuna rubalja (oko 2,2 milijuna dolara). Nisu navedeni rokovi ni ukupni trošak projekta.
Projekt predviđa ugradnju šest dodatnih peći češke proizvodnje Tabo, čime bi se njihov broj povećao na ukupno 20 i omogućilo do 240 kremacija dnevno. Također će biti kupljena i dva kremulatora - stroja koji usitnjavaju posmrtne ostatke u fini pepeo nakon kremacije.
Brojna poboljšanja
Planovi uključuju proširenje glavne zgrade, otvorene 1973., te izgradnju nove radionice za kremaciju. Projektom su predviđene dodatne rashladne jedinice za pohranu tijela, nove oproštajne dvorane s hidrauličnim dizalicama za lijesove i unaprijeđene rasvjetne kupole.
Vlasti također planiraju otvoriti objedinjeni centar za korisničke usluge, obnoviti tehničke sustave i preurediti postojeće dvorane. Kompleks od 82.000 četvornih metara sadržavat će garaže, skladišta i dva bazena. Ulazi će biti opremljeni uređajima za pregled lijesova pomoću rendgenskih zraka, dok će se na prostoru kompleksa postaviti fontane.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas