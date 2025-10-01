Rusi grade najveći krematorij u Europi: Sve je manje prostora za pokapati mrtve

Krematorij u Sankt-Peterburgu, jedini takav objekt ne samo u gradu nego i u cijeloj Lenjingradskoj, Novgorodskoj i Pskovskoj oblasti, kao i u susjednoj Kareliji, već se suočava s rastućom "potražnjom". U 2023. ondje je obavljeno gotovo 42.000 kremacija, što je činilo 67 posto svih sprovoda u gradu.