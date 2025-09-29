Oglas

Odgovor vijeću europe

Rusija se povlači iz Europske konvencije protiv mučenja

author
Hina
|
29. ruj. 2025. 16:29
Vladimir Putin
MAXIM SHEMETOV / AFP / MAXIM SHEMETOV / AFP

Ruski predsjednik Vladimir Putin u ponedjeljak je potpisao zakon kojim se odmiče od Europske konvencije za sprječavanje mučenja, prema vladinoj web stranici.

Oglas

Ruski parlament prethodno je glasao za izlazak iz ugovora, a Moskva ga je ratificirala 1998. godine.

Prema zakonu koji je usvojio parlament, ruski izlazak iz Konvencije odgovor je Vijeću Europe koje je odbilo postaviti ruskog predstavnika u odbor koji nadzire konvenciju protiv mučenja.

Prošlog je mjeseca Ukrajina na najavu ovog koraka kritizirala Rusiju, komentirajući da je prijedlog prešutno priznanje krivnje Moskve.

U ožujku je Komisija Ujedinjenih naroda za Ukrajinu priopćila da ruski "široko rasprostranjeni i sustavni" prisilni nestanci i mučenje Ukrajinaca tijekom rata u Ukrajini predstavljaju zločine protiv čovječnosti.

Nizozemska i 40 drugih država članica Organizacije za europsku sigurnost i suradnju također su pozvale na neovisnu istragu navoda o mučenju i zlostavljanju ukrajinskih ratnih zarobljenika koje provode ruske snage.

Teme
Mučenje Ukrajina Vijeće Europe rusija vladimir putin

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ