Rusi plaćaju cijenu rata: Nova godina donijela veće račune

U izjavi objavljenoj u rujnu, Ministarstvo financija nastojalo je uvjeriti javnost da će se ispuniti sve obveze socijalne politike, ali je istaknulo da su obrana i sigurnost, kao i zbrinjavanje vojnika i njihovih obitelji, "strateški prioriteti". Vojna i sigurnosna potrošnja već je činila oko 40 posto državnih rashoda u proračunu za 2025. godinu.