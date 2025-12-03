Rusi tvrde da napreduju - brojke govore drugačije

Prisutnost Stevea Witkoffa u Moskvi mogla bi zabrinuti Ukrajinu. Ako SAD to poželi, mogao bi oslabiti ukrajinsku stratešku zračnu kampanju ograničavanjem dijeljenja obavještajnih podataka. Mogao bi i prestati prodavati oružje Europi koje ona kasnije preusmjerava Ukrajini. Europa se, u međuvremenu, još uvijek muči s osiguravanjem dovoljno resursa kako bi Ukrajina nastavila ratovati, osobito sada kada gotovo ništa ne stiže izravno iz Amerike. Vladimir Putin nada se da će se ukrajinska obrana slomiti — najprije polako, a zatim naglo — ako ruske snage nastave pritiskati. No najizglednije je da će se rat, sve dok se ne postigne mirovni sporazum, jednostavno nastaviti razvlačiti.