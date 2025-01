Rusija pozdravlja Trumpovu spremnost za rješavanje problema dijalogom

Podijeli :

Mikhail METZEL / POOL / AFP

Rusija pozdravlja iskazanu spremnost novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa da se problemi rješavaju dijalogom, rekao je u petak glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, potvrđujući spremnost ruskog predsjednika Vladimira Putina na razgovore s Trumpom.

Možda će biti napretka u ugovaranju sastanka između Trumpa i Putina nakon što Trump položi prisegu 20. siječnja, rekao je Peskov novinarima. Trump je u četvrtak rekao da se dogovara sastanak između njega i Putina, ali nije ponudio vremenski raspored.

Trump je više puta tijekom svoje predizborne kampanje rekao da bi mogao okončati rusko-ukrajinski rat u roku od 24 sata, ali su on i savjetnici nedavno sugerirali da bi se to moglo riješiti u roku od nekoliko mjeseci nakon što on preuzme dužnost.

Njegov skori povratak u Bijelu kuću potaknuo je nade u diplomatsko rješenje, ali također izaziva strah u Kijevu da bi brzi mirovni sporazum mogao imati visoku cijenu za Ukrajinu.

Peskov je rekao da je Putin opetovano izrazio spremnost da razgovara s međunarodnim čelnicima, uključujući Trumpa.

“Za to nisu potrebni nikakvi uvjeti, potrebna je (samo) obostrana želja i politička volja da se dijalogom rješavaju postojeći problemi”, rekao je.

Vidimo da gospodin Trump također izjavljuje svoju spremnost za rješavanje problema kroz dijalog, mi to pozdravljamo.

Trump je u četvrtak rekao: “Predsjednik Putin želi se sastati. Rekao je to čak i javno i moramo završiti s tim ratom. To je krvava zbrka”, dodao je.

Trumpovi savjetnici iznijeli su prijedloge za okončanje rata kojim bi se Rusiji u doglednoj budućnosti efektivno prepustili veliki dijelovi zemlje.

Peskov je rekao da je rusko stajalište u skladu s onim koje je Putin iznio prošlog lipnja. Putin je tada rekao da je Rusija voljna okončati rat ako Ukrajina odustane od svojih ambicija za članstvo u NATO-u i potpuno se povuče iz četiri regije koje Rusija djelomično kontrolira i koje je proglasila svojima.

Kijev je to odbacio smatrajući to predajom.

Premda je pozitivno govorio o Trumpu, Peskov je bio vrlo kritičan prema odlazećem predsjedniku Joeu Bidenu.

Rekao je da Bidenova administracija, u posljednjih 10 dana, “namjerava nastaviti činiti sve da nastavi rat”, uključujući moguće nove sankcije protiv Rusije.

“Svjesni smo da će administracija svakako pokušati ostaviti najteže nasljeđe u smislu bilateralnih odnosa za Trumpa i njegove suradnike”, rekao je Peskov.

