Rusija se pridružila Trumpovim napadima na BBC: "Ništa drugo nego propagandni alat"

Moskovsko veleposlanstvo u Londonu izjavilo je da je „ideološka dogma zamijenila novinarsku etiku” u toj korporaciji.
Rusko veleposlanstvo u Londonu pridružilo se napadima Donalda Trumpa na BBC, nazvavši britanskog javnog emitera „propagandnim i dezinformacijskim alatom“ punim „ideološke dogme“, piše Politico.
Kritika iz Moskve uslijedila je nakon što je američki predsjednik zaprijetio tužbom protiv BBC-ja u iznosu od milijardu dolara zbog uređivanja njegovog govora od 6. siječnja 2021. u dokumentarcu Panorama, emitiranom nekoliko dana prije predsjedničkih izbora 2024. Spor oko tog dokumentarca koštao je BBC dvojice najviših dužnosnika - glavnog direktora Tima Davieja i glavne urednice vijesti Deborah Turness - koji su oboje dali ostavke u nedjelju navečer.
U objavi na Telegramu rusko je veleposlanstvo iskoristilo situaciju, navodeći da je BBC „ništa drugo nego propagandni i dezinformacijski alat“.
„Njegovi novinari biraju i manipuliraju činjenicama te cenzuriraju informacije koje nisu u skladu s njihovim pristranim uredničkim stavovima.“
Korporacija je na udaru kritika nakon što je procurio interni dopis koji navodno otkriva pristranost u njezinom izvještavanju — koje bi trebalo biti nepristrano — o američkom predsjedniku, Bliskom istoku i transrodnim pitanjima. Predsjednikovi odvjetnici dali su BBC-ju rok do petka da „povuče“ sve „lažne, klevetničke, omalovažavajuće i zapaljive izjave“ o njemu.
Rusko veleposlanstvo u Londonu u utorak je optužilo BBC za „sistemske nedostatke … gdje je ideološka dogma zamijenila novinarsku etiku“ te tvrdilo da je korporacija godinama promicala „pristrano izvještavanje“ i „dvostruke standarde“ u uređivačkoj politici.
„Korporacija je postala platforma za rusofobiju i ekstremizam“, navodi se u objavi na Telegramu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
