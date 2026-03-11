Kremlj optužio europsku državu: Bez njih napad na Brjansk ne bi bio moguć, uzet ćemo to u obzir

Kremlj je u srijedu optužio britanske stručnjake za sudjelovanje u smrtonosnom ukrajinskom napadu na ruski grad Brjansk u kojemu su korištene britanske rakete Storm Shadow i rekao da će ulogu Britanije "uzeti u obzir".
Oglas
Guverner regije Brjansk rekao je da je u napadu u utorak poginulo najmanje šest civila, a 37 ih je ranjeno u, kako je rekao, „terorističkom raketnom napadu“, ne navodeći što je pogođeno.
Ukrajina je priopćila da je pogodila ključnu tvornicu za proizvodnju komponenti raketa. Moskva ju je optužila za namjerno ciljanje civila.
Na pitanje Reutersa hoće li biti vojnog odgovora zbog upotrebe britanskih raketa protiv suverenog ruskog teritorija, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da će Rusija uzeti u obzir britansku uključenost.
"Očito je da lansiranje ovih raketa nije bilo moguće bez britanskih stručnjaka", rekao je Peskov novinarima. "Svjesni smo toga, dobro to znamo i naravno da to uzimamo u obzir."
"Kako bi se spriječilo daljnje barbarsko djelovanje kijevskog režima, provodi se specijalna vojna operacija", kazao je, dodajući da je jedan od ciljeva operacije demilitarizacija Ukrajine.
Iz Londona zasad nije bilo komentara, premda je Rusija više puta rekla da Ukrajini za lansiranje naprednih projektila duboko na ruski teritorij trebaju zapadna stručnost, podaci o ciljevima i satelitske snimke.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je Kijev napao jednu od najvažnijih vojnih tvornica u Brjansku koja je proizvodila elektroniku za ruske projektile.
Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova rekla je da je napad bio unaprijed smišljen i usmjeren protiv civila te je pozvala UN da procijeni što se dogodilo.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas