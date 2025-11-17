Rusija upravo uvrstila dva nova imena na popis "ekstremista i terorista"

Bivši ruski premijer Mihail Kasjanov i vodeći ekonomist Sergej Gurijev uvršteni su na popis "ekstremista i terorista", objavljeno je na web stranici ruske agencije za financijski nadzor Rosfinmonitoring u ponedjeljak.
Kasjanov je bio premijer prve četiri godine predsjednika Vladimira Putina na vlasti. Smijenjen je u veljači 2004., nekoliko tjedana prije nego što je Putin izabran za drugi mandat.
Nakon ostavke je postao opozicija Kremlju. Rusiju je napustio 2022. godine i kritizirao rusku invaziju na Ukrajinu. Rusija je Kasjanova u studenome 2023. proglasila "stranim agentom".
Gurijev je bivši glavni ekonomist Europske banke za obnovu i razvoj, a sada je dekan Londonske poslovne škole.
