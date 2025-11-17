Oglas

ruska agencija

Rusija upravo uvrstila dva nova imena na popis "ekstremista i terorista"

author
Hina
|
17. stu. 2025. 14:41
Kremlj (1)
Pixabay

Bivši ruski premijer Mihail Kasjanov i vodeći ekonomist Sergej Gurijev uvršteni su na popis "ekstremista i terorista", objavljeno je na web stranici ruske agencije za financijski nadzor Rosfinmonitoring u ponedjeljak.

Oglas


Kasjanov je bio premijer prve četiri godine predsjednika Vladimira Putina na vlasti. Smijenjen je u veljači 2004., nekoliko tjedana prije nego što je Putin izabran za drugi mandat.

Nakon ostavke je postao opozicija Kremlju. Rusiju je napustio 2022. godine i kritizirao rusku invaziju na Ukrajinu. Rusija je Kasjanova u studenome 2023. proglasila "stranim agentom".

Gurijev je bivši glavni ekonomist Europske banke za obnovu i razvoj, a sada je dekan Londonske poslovne škole.

Teme
Mihail Kasjanov Rat u Ukrajini Ruska opozicija Strani agent Vladimir Putin rusija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ