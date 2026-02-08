Ruske snage napale Kijev balističkim projektilima

Ruske snage napale su Kijev balističkim projektilima, a u ukrajinskom glavnom gradu i u nizu oblasti oglašena je zračna uzbuna, piše Ukrainska Pravda. Napad je potvrdio gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko, navodeći da je ukrajinska protuzračna obrana djelovala kako bi presrela projektile. Odmah nakon napada došlo je do nestanka električne energije u najmanje jednom dijelu Kijeva, i to ranije od planiranog, piše Kyiv Independent.