Ruske snage napale Kijev balističkim projektilima

Eksplozije su se čule u Kijevu oko 17:30 po lokalnom vremenu 8. veljače, uslijed prijetnje balističkim projektilima, izvijestili su novinari The Kyiv Independenta s terena.
Ruske snage napale su Kijev balističkim projektilima, a u ukrajinskom glavnom gradu i u nizu oblasti oglašena je zračna uzbuna, piše Ukrainska Pravda. Napad je potvrdio gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko, navodeći da je ukrajinska protuzračna obrana djelovala kako bi presrela projektile. Odmah nakon napada došlo je do nestanka električne energije u najmanje jednom dijelu Kijeva, i to ranije od planiranog, piše Kyiv Independent.
Napad se dogodio u sklopu ruske kontinuirane kampanje napada dronovima i projektilima na energetsku infrastrukturu Ukrajine, koja je teško oštetila elektroenergetsku mrežu zemlje i prisilila vlasti na uvođenje dugotrajnih redukcija struje usred niskih temperatura.
Ranije 8. veljače Ukrenergo, državni operator elektroenergetske mreže, objavio je da je ukrajinski energetski sustav i dalje pod snažnim pritiskom, pri čemu su nuklearne elektrane djelomično isključene iz mreže nakon masovnog ruskog napada na ključnu infrastrukturu tijekom noći 7. veljače.
Jedna od najtežih situacija je u Kijevu, gdje stanovnici već nekoliko dana imaju struju samo sat i pol do dva sata dnevno. Napad 7. veljače dogodio se uoči novog vala hladnoće u Kijevu, s temperaturama koje bi se u nadolazećim danima trebale spustiti do –19 stupnjeva Celzija, što će dodatno opteretiti energetski sustav.
