Ruski zračni napad na Kijev: Četvero djece među 14 ozlijeđenih

Četvero djece bilo je među 14 osoba ozlijeđenih u ruskom noćnom zračnom napadu na Kijev, izjavila je u nedjelju vojna uprava ukrajinskog glavnog grada.
"Svi primaju liječničku pomoć, neki su hospitalizirani", rekla je uprava putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram, bez daljnjih detalja.
Dvije visoke stambene zgrade pogođene su kao rezultat napada, rekao je ranije gradonačelnik Vitalij Kličko.
Kličko nije rekao je li došlo do izravnog pogotka na zgrade ili se radilo o krhotinama uništenog oružja koje su pale na stambene komplekse.
Puni opseg štete i veličina napada nisu odmah bili poznati. Kijev i okolna regija bili su pod upozorenjima za zračni napad oko sat i pol prije nego što su ih zračne snage otkazale oko 00:30 GMT.
Obje strane negiraju da su ciljale civile u svojim napadima na teritorij jedne druge. No, tisuće ljudi je ubijeno u ratu koji je Rusija započela svojom potpunom invazijom na Ukrajinu u veljači 2022., a velika većina njih Ukrajinci.
