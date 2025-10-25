Oglas

Velika šteta

FOTO / Žestoki ruski napad na Kijev: Ubijena jedna osoba, ranjeno 10

Hina
25. lis. 2025. 09:49
A firefighter walks at the site of food warehouses hit by an overnight Russian missile strike, amid Russia’s attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine October 25, 2025. REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko

Jedna je osoba poginula, a 10 ih je ranjeno u glavnome gradu Kijevu nakon što su tijekom noći ruske rakete i dronovi pogodili više lokacija u Ukrajini, rekao je u subotu načelnik kijevske gradske vojne uprave.

Po preliminarnim izvještajima u napadima su razbijeni prozori, oštećeni su automobili, a u dvorištu jedne stambene zgrade nastavo je velik krater, rekao je u izvješću o šteti u Kijevu Timur Tkačenko u objavi na Telegramu, dodavši da su napadi izazvali više požara i oštetili dječji vrtić.

Firefighters work at the site of food warehouses hit by an overnight Russian missile strike, amid Russia’s attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine October 25, 2025. REUTERS/Yan Dobronosov
REUTERS/Yan Dobronosov

Prema neslužbenim informacijama, mete ruskih napada bile su i termoelektrane koje se nalaze u Kijevu i okolici.

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo oborilo je četiri od devet raketa i 50 od 62 drona lansiranih u napadima širom Ukrajine, kaže se u odvojenoj objavi na Telegramu.

Zrakoplovstvo je izvijestilo o pet izravnih pogodaka raketa i 12 pogodaka dronova na 11 različitih lokacija u zemlji.

Kijev Rusija rat u Ukrajini

