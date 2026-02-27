SAD dopušta dijelu osoblja odlazak iz Izraela: "Otiđite danas"

Američki State Department odobrio je odlazak američkog vladinog osoblja koji nisu hitno potrebni i članova njihovih obitelji iz Izraela zbog sigurnosnih razloga, priopćilo je u petak američko veleposlanstvo u Jeruzalemu.
Veleposlanstvo nije dodatno pojasnilo sigurnosne rizike koji su doveli do “odobrenog odlaska”, mjere koja pogođenom osoblju omogućuje da samo odluči hoće li napustiti zemlju.
New York Times izvijestio je da je američki veleposlanik u Izraelu Mike Huckabee u e-poruci poručio zaposlenicima da oni koji žele otići “to trebaju učiniti danas”.
“Nema razloga za paniku”, citira list Huckabeea, “ali za one koji žele otići, važno je planirati odlazak prije nego kasnije”, prenosi Reuters.
Veleposlanstvo je odbilo komentirati ove napise.
SAD je pojačao svoju vojnu prisutnost na Bliskom istoku dok pregovara s Iranom o teheranskom nuklearnom programu. Posljednji krug pregovora završio je u četvrtak bez naznaka pomaka.
Iran je zaprijetio napadima na američke baze u regiji ako bude napadnut, a eskalacija bi mogla uvući i Izrael, koji je u lipnju proveo 12-dnevnu kampanju bombardiranja Irana, kojoj se Washington naposljetku pridružio.
