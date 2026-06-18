TKO JE POBIJEDIO?
SAD i Iran potpisali okvirni sporazum: Tko je zapravo izvukao više?
Sjedinjene Države i Iran potpisali su okvirni sporazum o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca i nastavku pregovora o iranskom nuklearnom programu. Dokument su u srijedu potpisali američki predsjednik Donald Trump u Versaillesu i iranski predsjednik Masud Pezeškijan u Teheranu.
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Sporazum predviđa 60-dnevno pregovaračko razdoblje tijekom kojeg će dvije strane pokušati postići konačni dogovor. U međuvremenu će Hormuški tjesnac biti ponovno otvoren za promet, a SAD će suspendirati blokadu iranskih luka i ublažiti sankcije na izvoz iranske nafte.
Teheran je u povoljnijojj poziciji?
Prema analizama, Iran je iz sukoba izašao u povoljnijoj poziciji nego što se na prvi pogled čini. Teheran ponovno dobiva pristup međunarodnom tržištu nafte, mogućnost odmrzavanja milijardi dolara imovine u inozemstvu te perspektivu dodatnog gospodarskog oporavka kroz fond za obnovu vrijedan 300 milijardi dolara.
Sporazum također predviđa razrjeđivanje visoko obogaćenog uranija pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), dok će se o drugim ograničenjima iranskog nuklearnog programa tek pregovarati.
Što sporazum ne uključuje?
Analitičari upozoravaju da dokument ne uključuje iranski raketni program ni potporu regionalnim saveznicima poput Hezbollaha, Hutista i Hamasa, što je bio jedan od glavnih ciljeva Washingtona i Izraela tijekom sukoba, piše Euronews.
Ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca trebalo bi smanjiti cijene energenata i ublažiti pritisak na globalno gospodarstvo, budući da je kroz taj pomorski prolaz prije rata prolazilo oko 20 posto svjetske trgovine naftom.
Nezadovoljstvo u Izraelu
Istodobno, sporazum je izazvao nezadovoljstvo u Izraelu, gdje ga dio političke scene smatra velikim ustupkom Teheranu. Odnosi između Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua dodatno su opterećeni nesuglasicama oko rata u Libanonu i odnosa prema Iranu.
Ključno pitanje ostaje može li Washington tijekom predstojećih pregovora izboriti strože i dugoročnije ograničenje iranskog nuklearnog programa od onoga predviđenog sporazumom iz 2015. godine, iz kojeg se Trump povukao tijekom svog prvog mandata.
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