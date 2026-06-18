SAD i Iran potpisali okvirni sporazum: Tko je zapravo izvukao više?

Prema analizama, Iran je iz sukoba izašao u povoljnijoj poziciji nego što se na prvi pogled čini. Teheran ponovno dobiva pristup međunarodnom tržištu nafte, mogućnost odmrzavanja milijardi dolara imovine u inozemstvu te perspektivu dodatnog gospodarskog oporavka kroz fond za obnovu vrijedan 300 milijardi dolara.