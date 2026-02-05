SAD i Rusija blizu dogovora o poštovanju nuklearnog sporazuma

Peking je do sada odbijao pregovore s Moskvom i Washingtonom jer ima procijenjenih 600 bojevih glava u odnosu na otprilike 4000 koliko ih imaju i Rusija i SAD. Bijela kuća je objavila ovog tjedna da će Trump odlučiti o daljnjim koracima kontrole nuklearnog naoružanja, što će "pojasniti u vlastitom vremenskom okviru".