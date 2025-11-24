SAD i Ukrajina "dopunile i doradile" mirovni plan

U zajedničkoj izjavi objavljenoj nakon pregovora američke i ukrajinske delegacije u Ženevi, dvije strane izjavile su da su provele "iznimno produktivne" razgovore, dodavši da će ih nastaviti u nadolazećim danima. Nisu otkrili pojedinosti o nizu spornih točaka koje moraju riješiti, uključujući pitanje o sigurnosnim jamstvima za Kijev.