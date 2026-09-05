"moraju biti spremne"
SAD: NATO neće tolerirati hibridni rat protiv država članica
Članice NATO-a ne bi trebale tolerirati namjerne akcije hibridnog rata, a Sjedinjene Države stat će uz zemlje dok se nose s tim incidentima, izjavio je u subotu američki veleposlanik pri NATO-u Matthew Whitaker.
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Whitaker je rekao da je prošlomjesečni pokušaj napada dronom na njemačku zračnu luku Leipzig/Halle, za koji je Berlin okrivio Rusiju, bio više zabrinjavajući od drugih nedavnih incidenata s kojima su se članice NATO-a suočile zbog ruskih dronova usmjerenih na Ukrajinu koji su skrenuli s rute.
"Zatim imate ono što bih nazvao više zabrinjavajućim hibridnim akcijama poput one koju smo vidjeli u Leipzigu, ili kakve smo vidjeli u Poljskoj", rekao je Whitaker govoreći na marginama poslovne konferencije u Italiji.
Članice NATO-a moraju biti spremne, oprezne i poslati snažnu poruku kada su izazvane takvim događajima, rekao je.
"Ako možemo identificirati tko to radi — što je Njemačka i učinila — moramo se pobrinuti da jasno damo do znanja da je to neprihvatljivo i da to nećemo tolerirati", izjavio je Whitaker.
Ključna infrastruktura, uključujući energetske objekte, mogla bi biti meta te bi je nacionalne vlasti trebale nadzirati, dodao je.
Odgovor na te izazove primarno je nacionalni, ali Sjedinjene Države pružaju podršku zemljama kada se suočavaju s tim djelima, rekao je.
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