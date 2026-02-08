SAD pred uvođenjem strožih uvjeta za ulazak turista

Pexels/Ilustracija

Američka Carinska i granična zaštita (CBP) planira pooštriti uvjete za ulazak turista, javlja u nedjelju agencija dpa, ističući kako rok za prigovore na predložena pravila ističe u ponedjeljak, ali i da zasad nije jasno na koji način će nova pravila biti provođena.

Nakon što istekne rok za podnošenje prigovora o predloženim promjenama, američka agencija će pregledati prijave i mogla bi napraviti dodatne promjene prije nego što reforma stupi na snagu. Točan datum još nije objavljen.

Prema planovima, za razliku od ranije, putnici koji se nadaju ulasku u Sjedinjene Države morat će unaprijed navesti informacije o svome osobnom životu.

To se tiče putnika koji ulaze u zemlju s Elektroničkim sustavom za autorizaciju putovanja (ESTA), uobičajenim, bezviznim odobrenjem za turiste i poslovne putnike iz više od 40 zemalja koje sudjeluju u Programu izuzeća od viza. To omogućuje ostanak u SAD-u maksimalno 90 dana.

U prosincu, CBP je predložila izmjene za ESTA podnositelje zahtjeva, od kojih neke uzrokuju posebnu nesigurnost, ističe dpa.

Oni koji žele ući u SAD na toj osnovi ubuduće će morati otkriti informacije o svojoj prisutnosti na društvenim mrežama unatrag pet godina. Međutim, što to točno znači nije poznato iz prijedloga objavljenog u saveznom američkom registru.

Reforma također spominje da će podnositelji zahtjeva morati otkriti brojne osobne podatke u budućnosti. Međutim, još nije poznato što točno određuje provedivost tih uvjeta.

Prijedlozi za prikupljanje dodatnih informacija uključuju telefonske brojeve korištene unatrag pet godina i email adrese korištene unatrag 10 godina, uz detaljne informacije o članovima obitelji.