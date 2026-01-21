Kako će novi sustav viza utjecati na navijače koji putuju na Svjetsko prvenstvo u SAD? Ovo su detalji

N1

Vlasnici ulaznica za Svjetsko prvenstvo 2026. sada mogu pristupiti prioritetnim terminima za dobivanje vize za putovanje u Sjedinjene Američke Države, no i dalje postoji sumnja hoće li navijači iz svih zemalja koje su se kvalificirale moći ući u zemlju.

Sustav za zakazivanje prioritetnih termina FIFA-e – ili FIFA Pass – koji je američki predsjednik Donald Trump najavio u studenome, postao je aktivan u utorak, piše BBC. Djelomično je uveden i zato što građani nekih zemalja čije su se reprezentacije kvalificirale za Svjetsko prvenstvo 2026. možda neće dobiti vize na vrijeme za turnir.

Međutim, američki State Department naglasio je da FIFA Pass ne jamči odobrenje vize te da svi vlasnici ulaznica moraju „proći temeljitu sigurnosnu i provjeru podobnosti“.

Većina građana zemalja obuhvaćenih američkim Programom ukidanja viza, koji pokriva veći dio Europe, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, kao i Japan, Australiju i druge, u pravilu može putovati bez vize do 90 dana, pa ne moraju koristiti FIFA Pass. Putnici iz tih zemalja umjesto toga moraju podnijeti zahtjev za ESTA-u – Elektronički sustav za odobrenje putovanja.

Visoki dužnosnik State Departmenta rekao je da će novi sustav FIFA Pass skratiti vrijeme čekanja – podnositelji zahtjeva u „više od 80 %“ zemalja sada mogu zakazati termin za vizu „u roku kraćem od 60 dana“.

„Na razgovoru za vizu, podnositelj zahtjeva mora dokazati da ispunjava uvjete za dobivanje vize te da planira poštovati naše zakone i napustiti zemlju nakon završetka turnira. Sigurnost Amerike i sigurnost naših granica uvijek će biti na prvom mjestu“, dodao je.

Što je sa zemljama pogođenima suspenzijom imigrantskih viza?

Nogometni navijači u zemljama pogođenima obustavom obrade imigrantskih viza od strane SAD-a i dalje će moći podnijeti zahtjev za putovanje u zemlju na ovogodišnje Svjetsko prvenstvo.

SAD su prošle srijede objavile da će privremeno obustaviti obradu imigrantskih viza iz 75 zemalja, od kojih se 15 kvalificiralo za Svjetsko prvenstvo, uključujući peterostrukog svjetskog prvaka Brazil.

Još sedam zemalja s popisa i dalje se bori za plasman na ovogodišnji turnir, koji će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku od 11. lipnja do 19. srpnja.

State Department je u utorak potvrdio da se pauza „odnosi isključivo na izdavanje imigrantskih viza“ te da se „ne odnosi na neimigrantske vize, poput onih za turiste, sportaše i njihove obitelji te medijske djelatnike“.

Kvalificirane zemlje na popisu od 75 država: Alžir, Brazil, Zelenortski Otoci, Kolumbija, Egipat, Gana, Haiti, Iran, Obala Bjelokosti, Jordan, Maroko, Senegal, Tunis, Urugvaj, Uzbekistan.

Zemlje koje su još u borbi za kvalifikacije na popisu: Albanija, Bosna i Hercegovina, DR Kongo, Irak, Jamajka, Kosovo, Sjeverna Makedonija.

Što je sa zemljama na popisu zabrane putovanja?

Naredba o neodređenoj obustavi obrade zahtjeva za imigrantske vize iz tih 75 zemalja stupit će na snagu u srijedu, 21. siječnja.

Prije ovog poteza, Trump je proširio zabranu putovanja koja je stupila na snagu 1. siječnja, a kojom se državljanima zemalja s tog popisa zabranjuje ulazak u SAD.

Haiti i Iran, koji su se kvalificirali za Svjetsko prvenstvo 2026., nalaze se na popisu zemalja s potpunim ograničenjima.

Obala Bjelokosti i Senegal, koji su se također kvalificirali, nalaze se na popisu zemalja s djelomičnim ograničenjima.

State Department je naveo da status FIFA Passa ne omogućuje osobama „koje inače ne ispunjavaju uvjete“ dobivanje vize, što znači da je malo vjerojatno da će navijači iz te četiri zemlje moći putovati u SAD na ovogodišnji turnir.

U smjernicama State Departmenta navodi se da postoje iznimke od zabrane putovanja za Svjetsko prvenstvo za „bilo kojeg sportaša ili člana sportske ekipe, uključujući trenere, osobe koje obavljaju nužne pomoćne uloge te uže članove obitelji“.

Međutim, dodaje se da se „iznimka ne odnosi na navijače ili gledatelje“. Oni i dalje mogu podnijeti zahtjev za vizu, ali „možda neće ispunjavati uvjete za izdavanje vize ili ulazak u Sjedinjene Američke Države“.

SAD će biti domaćin 78 od ukupno 104 utakmice Svjetskog prvenstva, u 11 gradova, uključujući finale na stadionu MetLife u saveznoj državi New Jersey.