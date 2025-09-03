Samo su Vučić i Fico od europskih čelnika došli na Xijevu paradu - iz različitih razloga

Većina zapadnih čelnika odlučila je ne sudjelovati na kineskoj “Paradi pobjede”. Iznimke su samo dvojica – slovački premijer Robert Fico i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Obojica su poznata po kontroverznim potezima, ali u Peking su došli iz različitih razloga.
Oglas
I Fico i Vučić prošle su godine bili na ruskoj paradi pobjede u Moskvi, a obojica su se i sada u Pekingu sastala s Vladimirom Putinom.
Vučić, čija je Srbija kandidat za članstvo u EU, razvija bliske gospodarske veze s Kinom i nastoji voditi neutralnu politiku prema Rusiji, iako je službeno osudio njezinu agresiju na Ukrajinu.
Fico, pak, ima drukčiji položaj. Njegova Slovačka članica je i EU-a i NATO-a, no on otvoreno poziva na normalizaciju odnosa s Moskvom.
Dok Europska unija planira do kraja 2027. potpuno zaustaviti uvoz ruske nafte i plina, Fico želi još više ruske energije. Ukrajina se, pak, trudi zaustaviti plinovod kojim Slovačka dobiva energente, piše BBC.
Putin ga hvali zbog “neovisne vanjske politike”, no u Bruxellesu na to gledaju drugačije. Na pitanje predstavlja li Fico EU u Pekingu, glasnogovornica Europske komisije kratko je odgovorila: “Ne”, dodajući da je Kina “ključni saveznik” u ruskom ratu protiv Ukrajine.
Kod kuće ga protivnici optužuju da širi rusku propagandu i izdaje interese zemlje.
Sam Fico kaže da je u Pekingu jer se “rađa novi svjetski poredak”. Nakon razgovora s Putinom tvrdi da je došao do nekoliko zaključaka i najavljuje da će u petak imati “ozbiljnu poruku” za ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas