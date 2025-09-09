Oglas

Nakon napada na Katar

Saudijska Arabija upozorava na "teške posljedice zbog izraelskog ustrajavanja u zločinačkim prijestupima"

N1 Info
09. ruj. 2025. 16:57
Saudijska Arabija
Osuda dolazi nakon što je izraelska vojska potvrdila je da je u suradnji s domaćom sigurnosnom agencijom Shin Bet njezino ratno zrakoplovstvo izvelo pokušaj atentata na visoke čelnike Hamasa u katarskoj prijestolnici Dohi.

Saudijska Arabija osudila je izraelski napad na Katar "najoštrije", nazvavši ga "brutalnom izraelskom agresijom i flagrantnim kršenjem suvereniteta bratske države Katar", prenosi Al Jazeera.

