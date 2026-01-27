Oglas

Sedam navijača PAOK-a poginulo u Rumunjskoj: Izašli su detalji strašne tragedije

N1 Info
27. sij. 2026. 15:33
Rumunjska policija
Ilustracija / Unsplash

Navijači su putovali u Francusku na utakmicu Europske lige protiv Lyona, no njihovo je putovanje tragično prekinuto na oko 80 kilometara od granice sa Srbijom.

Velika tragedija potresla je Solun i Grčku nakon što je u teškoj prometnoj nesreći u Rumunjskoj, u utorak poslijepodne, život izgubilo sedam navijača PAOK-a. Još troje ljudi je ozlijeđeno, od kojih se jedan bori za život. Navijači su putovali u Francusku na utakmicu Europske lige protiv Lyona, prenosi Večernji, no njihovo je putovanje tragično prekinuto na oko 80 kilometara od granice sa Srbijom.

Strašna nesreća se dogodila u blizini grada Lugoj nedaleko od Temišvara. Prema prvim informacijama rumunjske policije i snimkama s mjesta događaja, do sudara je došlo kada je minibus grčkih registarskih oznaka, u kojem se nalazilo deset putnika, krenuo u pretjecanje.

Pri pokušaju povratka u svoju traku, vozilo je okrznulo kamion-cisternu, nakon čega je odbačeno izravno na suprotni trak, gdje se sudarilo s tegljačem koji je dolazio iz suprotnog smjera.

