Sedam navijača PAOK-a poginulo u Rumunjskoj: Izašli su detalji strašne tragedije

Navijači su putovali u Francusku na utakmicu Europske lige protiv Lyona, no njihovo je putovanje tragično prekinuto na oko 80 kilometara od granice sa Srbijom.
Velika tragedija potresla je Solun i Grčku nakon što je u teškoj prometnoj nesreći u Rumunjskoj, u utorak poslijepodne, život izgubilo sedam navijača PAOK-a. Još troje ljudi je ozlijeđeno, od kojih se jedan bori za život. Navijači su putovali u Francusku na utakmicu Europske lige protiv Lyona, prenosi Večernji, no njihovo je putovanje tragično prekinuto na oko 80 kilometara od granice sa Srbijom.
Strašna nesreća se dogodila u blizini grada Lugoj nedaleko od Temišvara. Prema prvim informacijama rumunjske policije i snimkama s mjesta događaja, do sudara je došlo kada je minibus grčkih registarskih oznaka, u kojem se nalazilo deset putnika, krenuo u pretjecanje.
Κακά νέα. Δυστυχώς και άλλοι άνθρωποι πέρασαν απέναντί. Ποτέ ξανά νεκροί για την όποια καψούρα - τρέλα κουβαλάνε. Συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους φίλους των ανθρώπων. #ΠΑΟΚ#PAOK#AEKFC#OlympiacosFC#paofc pic.twitter.com/8g40VwdJu6— Πετροκούναβο (@petrokounavo) January 27, 2026
Pri pokušaju povratka u svoju traku, vozilo je okrznulo kamion-cisternu, nakon čega je odbačeno izravno na suprotni trak, gdje se sudarilo s tegljačem koji je dolazio iz suprotnog smjera.
