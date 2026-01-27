Sedam navijača PAOK-a poginulo u Rumunjskoj: Izašli su detalji strašne tragedije

Velika tragedija potresla je Solun i Grčku nakon što je u teškoj prometnoj nesreći u Rumunjskoj, u utorak poslijepodne, život izgubilo sedam navijača PAOK-a. Još troje ljudi je ozlijeđeno, od kojih se jedan bori za život. Navijači su putovali u Francusku na utakmicu Europske lige protiv Lyona, prenosi Večernji, no njihovo je putovanje tragično prekinuto na oko 80 kilometara od granice sa Srbijom.