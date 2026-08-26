Tajanstveni posjet
Šef CIA-e nenajavljeno otputovao u Moskvu: "Amerikanci ne šalju tako visokog dužnosnika bez ozbiljnog razloga"
Ravnatelj američke CIA-e John Ratcliffe otputovao je u Moskvu na nenajavljene razgovore, objavio je CBS.
Ratcliffe je u rusku prijestolnicu stigao u utorak, no ni Washington ni Moskva zasad nisu potvrdili razlog njegova dolaska niti s kim se trebao sastati.
Izravni razgovori visokih američkih i ruskih dužnosnika iznimno su rijetki, posebno u vrijeme dubokih napetosti između dviju zemalja, piše BBC.
Američki vojni zrakoplov stigao u Moskvu
Posjetu je prethodio dolazak velikog američkog vojnog transportnog zrakoplova u Rusiju. Podaci o praćenju letova pokazuju da je Boeing C-17 Globemaster u utorak iz SAD-a, preko Latvije, stigao do moskovske međunarodne zračne luke Vnukovo, piše BBC.
Zrakoplov je iz Rige poletio u 5.50 po GMT-u, a u Moskvu je prema podacima FlightRadar24 stigao oko 7.04. Iz Rusije je odletio natrag prema Rigi nešto prije 17 sati.
Na društvenim mrežama pojavile su se i snimke za koje se tvrdi da prikazuju diplomatsku kolonu koja prolazi ulicama Moskve.
BBC je za komentar kontaktirao CIA-u, Bijelu kuću i Pentagon.
Washington navodno upozorio Kijev
Prema riječima visokog ukrajinskog dužnosnika koji je razgovarao s CBS-om, SAD je prije Ratcliffeova putovanja obavijestio Ukrajinu da će visoko američko izaslanstvo otputovati u Moskvu. Washington je navodno zatražio od Kijeva da obustavi napade dok američki dužnosnici ne napuste Rusiju.
Ako se potvrdi, ovo bi bio Ratcliffeov prvi posjet Rusiji otkako je preuzeo čelnu poziciju u CIA-i. Ipak, tijekom mandata održavao je kontakte s ruskim obavještajnim kolegama.
John Foreman, koji je od 2019. do 2022. bio britanski vojni ataše u Moskvi, smatra da bi jedna od tema razgovora mogla biti sprječavanje daljnje eskalacije.
"Amerikanci obično ne šalju tako visokog dužnosnika u Moskvu, i to nenajavljeno i u tako kratkom roku, osim ako se nešto ozbiljno ne događa", rekao je za emisiju PM na BBC-jevom Radiju 4.
Foreman ne isključuje ni mogućnost da je Ratcliffeovo putovanje povezano s pregovorima o oslobađanju američkih državljana koji se trenutačno nalaze u ruskom pritvoru.
Ratcliffe sudjelovao u pregovorima o razmjeni zatvorenika
Šef CIA-e već je sudjelovao u pregovorima koji su rezultirali oslobađanjem ruskih zatvorenika. Imao je ulogu u dogovoru o puštanju Ksenije Kareline, rusko-američke državljanke koja je u Rusiji provela više od godinu dana u zatvoru nakon što je optužena za pružanje potpore Ukrajini.
CIA je bila uključena i u veliku razmjenu zatvorenika između SAD-a i Rusije 2024. godine. Tada su na slobodu pušteni novinar Wall Street Journala Evan Gershkovich, bivši američki marinac Paul Whelan te rusko-američka novinarka Alsu Kurmaševa.
Mirovni pregovori zapeli
Odnosi Washingtona i Moskve ozbiljno su narušeni otkako je Rusija u veljači 2022. pokrenula punu invaziju na Ukrajinu. Moskva je zbog rata međunarodno izolirana i suočena s nizom gospodarskih sankcija.
Ratcliffe bi sada mogao biti jedan od najviših američkih dužnosnika koji su posjetili Rusiju otkako je Donald Trump započeo svoj drugi predsjednički mandat.
Trump se prošle godine na samitu na Aljasci sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, no taj susret nije doveo do konkretnog proboja u pokušajima okončanja rata.
Kasniji mirovni pregovori između Rusije i Ukrajine, koje predvodi Washington, posljednjih su mjeseci praktički zapeli. Upravo zato Ratcliffeov iznenadni dolazak u Moskvu otvara brojna pitanja o tome što se događa iza kulisa i je li riječ o pokušaju smirivanja novih napetosti, pregovorima o razmjeni zatvorenika ili nečem puno ozbiljnijem.
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