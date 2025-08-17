Sindikat kanadskog avioprijevoznika kaže da osoblje nastavlja štrajkati

JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Kabinsko osoblje zrakoplovne kompanije Air Canada u nedjelju je reklo da nastavlja štrajkati i daće osporavati naredbu o povratku na posao koju su nazvali neustavnom, prkoseći vladinoj odluci da ih prisili da se vrate dužnostima do 14 sati po lokalnom vremenu.

Air Canada rekao je da planira nastaviti s letovima u nedjelju navečer, dan nakon što je kanadska vlada izdala direktivu da se okonča štrajk kabinskog osoblja koji je izazvao obustavu oko 700 dnevnih letova, zbog čega je više od 100.000 putnika ostalo bez letova.

Tisuće stjuardesa i stjuarda Air Canade krenuli su u štrajk u subotu prvi put nakon 1985. godine, nakon mjeseci pregovora o novom ugovoru.

Kanadski sindikat javnih zaposlenika priopćio je da će članovi nastaviti štrajkati te je pozvao kompaniju da se vrati za pregovarački stol te "ispregovara sporazum".

Zrakoplovna tvrtka je priopćila da će neki letovi vjerojatno i dalje biti otkazani u sljedećih sedam do deset dana.

Naloženo im da se vrate na posao

Kanadski odbor za industrijske odnose (CCRI) "naložio je Air Canadi da nastavi s radom, a svim članovima kabinskog osoblja u Air Canadi i Air Canada Rougeu (niskotarifnoj podružnici Air Canade) da se vrate na posao do 14:00 sati (20 h po europskom vremenu) 17. kolovoza 2025.", navodi se u priopćenju Air Canade.

U subotu rano ujutro, kabinsko osoblje Air Canade odbilo je obavljati posao zbog niskih plaća.

Osim povećanja plaća, zahtjevi sindikata odnose se na neplaćeni rad na tlu, za koji kaže da je posebno važan tijekom ukrcaja.

Air Canada svakodnevno prevozi 130.000 putnika i povezuje 180 gradova diljem svijeta direktnim letovima.