Sirijski predsjednik sastavio novu prijelaznu vladu

Sirijski predsjednik Ahmed Al Šara u subotu je predstavio novu prijelaznu vladu, što predstavlja ključni korak u prelasku s dugogodišnje vladavine obitelji Asad te u poboljšanju veza Sirije sa zapadnim zemljama, navodi Reuters.

Nove vlasti u Siriji, predvođene islamistima, bile su pod pritiskom Zapada i arapskih zemalja da sastave vladu koja će bolje odražavati etničku i vjersku raznolikost zemlje.

Taj pritisak dodatno je porastao nakon ubojstava stotina alavita, zajednice iz koje potječe svrgnuti vođa Bašar Al Asad.

Muhamed Josr Bernija imenovan je ministrom financija, dok je Hind Kabavat, kršćanka, preuzela dužnost ministrice socijalnih pitanja i rada.

U vladi su zadržani Murhaf Abu Kasra kao ministar obrane i Asad Al Šibani kao ministar vanjskih poslova, koji su te uloge obavljali i u prethodnoj privremenoj vladi formiranoj nakon Asadova svrgavanja u prosincu.

Nove sirijske vlasti kažu da je vojna operacija koja je imala za cilj suzbijanje valova nasilja završena

Al Šara je u siječnju imenovan privremenim predsjednikom i obećao da će sastaviti uključivu prijelaznu vladu koja će raditi na obnovi razorenih javnih institucija u Siriji i upravljati zemljom do izbora do kojih bi moglo proći, kako je rekao, do pet godina.

Nova vlada neće imati premijera, a očekuje se da će Al Šara preuzeti čelnu ulogu u izvršnoj vlasti.

Početkom ovog mjeseca Sirija je donijela ustavnu deklaraciju koja će služiti kao temelj za prijelazno razdoblje pod Šarinim vodstvom.

Deklaracija zadržava središnju ulogu islamskog prava, ali jamči prava žena i slobodu izražavanja.

