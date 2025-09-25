Skupina europskih banaka izdat će svoju kriptovalutu, ovo su detalji

Uvođenje kriptovalute pokrivene tradicionalnom imovinom i "denominirane u eurima" planirano je za drugu polovinu 2026. godine, a bit će u skladu s EU propisima o tržištima kripto imovine (MiCA) i omogućit će brza i jeftina plaćanja 24 sata dnevno, rekao je glasnogovornik njemačkog DekaBanka.