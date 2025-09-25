Rusija produljuje zabranu izvoza benzina. Evo i do kada

Ruska vlada produljit će zabranu izvoza benzina do kraja godine, a zabranit će i isporuke dizela, uz iznimku za rafinerije koje ga proizvode, izjavio je u četvrtak potpredsjednik vlade Aleksandar Novak.
Vlada je zabranila izvoz benzina prije godinu dana, na tri mjeseca, a početkom ove godine vratila je zabranu na nekoliko tjedana, izuzevši rafinerije koje ga proizvode.
Početkom ožujka ponovo su zabranili izvoz, do kraja kolovoza, ponovo uz iznimku rafinerija. Krajem srpnja uključili su u zabranu i rafinerije, a krajem kolovoza produljili su zabranu za još mjesec dana.
Kompanije koje ne proizvode benzin ne mogu ga izvoziti do kraja listopada.
"Odluka je donesena", rekao je u četvrtak potpredsjednik vlade novinarima, objavivši da će vlada uskoro produljiti potpunu zabranu izvoza benzina do kraja godine i zabraniti izvoz dizela, također do kraja godine, uz izuzeće za rafinerije koje ga proizvode.
Zabrana izvoza benzina neće se odnositi na isporuke goriva prema međudržavnim ugovorima, napomenuo je Novak.
Vladina odluka trebala bi poduprijeti opskrbu domaćeg tržišta, objasnio je potpredsjednik vlade.
Pojedine ruske regije zabilježile su u proteklih mjesec dana probleme u opskrbi i nestašicu benzina, uključujući Moskovsku oblast, središnju i južnu Rusiju te regije na Dalekom istoku. Neke su benzinske postaje zatvorene ili ograničavaju prodaju goriva po kupcu, navodi se u izvješću dnevnih novina Izvjestija.
Glavni su uzroci problema u opskrbi gorivom visoke cijene na naftnim burzama, pojačana sezonska potražnja zbog poljoprivrednih radova i godišnjih odmora, pišu Izvjestija.
Rafinerijska je prerada istodobno smanjena zbog radova na održavanju i napada ukrajinskih dronova, napominje list.
Proizvodnja i smanjena proizvodnja pod utjecajem radova na održavanju rafinerija i ukrajinskih napada dronovima, prenose Izvjestija.
