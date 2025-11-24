Smrt i mučenje u ruskoj vojsci: "Tražili su ga pola novca od odštete za ranjavanje, odbio je. Ubili su ga"

Anulirali su mi dijete", žali se Tatjana Bykova u video poruci. Njezinog sina Andreja ubili su, kako kaže, zapovjednici. Imenuje ih i kaže da ih mrzi. Prvo su od njega iznuđivali novac, tražeći polovicu odštete koju je primio za ranjavanje, kaže ona. Kad im je odbio dati novac i umjesto toga kupio automobil, tražili su ga od njega da im da auto. Budući da je odbio predati automobil, ubijen je, kaže Bykova.