Nepal
VIDEO / Snažna bujica nosila sve pred sobom, ljudi bježali u šumu: "Bojimo se noću vratiti kućama"
Velika rijeka u Nepalu izlila se iz korita, odnijela kuće i mostove te oštetila dio hidroelektrane, priopćile su vlasti.
Snimka poplave prikazuje trenutak u kojem se razorna bujica obrušava niz dolinu i odnosi čitav kompleks zgrada.
Nepal je u stanju visoke pripravnosti i još se pokušava oporaviti od katastrofalnih poplava koje su prije dva mjeseca pogodile pogranične gradove uz Tibet, pri čemu je poginulo više od 1400 ljudi, a tisuće se vode kao nestale.
Nedjeljna poplava poharala je okrug Gorkha dok su se djeca i lokalno stanovništvo pripremali za obilježavanje prvog dana festivala Dashain, jednog od najvažnijih blagdana u nepalskom kalendaru.
Oštećeno više od 200 kuća
Prema podacima nepalskog Nacionalnog tijela za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje katastrofama, oštećeno je više od 200 kuća, a poplavom je pogođeno više od 650 ljudi.
Lokalni dužnosnik izjavio je za The Kathmandu Post da su neka naselja potpuno odsječena od ostatka zemlje te im se sada može pristupiti jedino iz zraka.
Nepalska vojska priopćila je da je angažirala četiri helikoptera za operacije potrage i spašavanja.
Obitelji su bile prisiljene napustiti svoje domove, a mnogi stanovnici ne znaju gdje će pronaći sigurno sklonište i kako će doći do osnovnih potrepština.
"Nikada nismo mogli zamisliti poplavu ovakvih razmjera"
Ganesh Karki, stanovnik Jagatbagara, rekao je za The Kathmandu Post da su se on i drugi mještani sklonili u obližnju šumu, oko 500 metara uzbrdo, nakon što su rano ujutro primili telefonsko upozorenje o nadolazećoj poplavi.
"Nikada nismo mogli zamisliti poplavu ovakvih razmjera", rekao je.
"Voda je nadirala oko 15 minuta, zatim bi se povukla, a to se ponavljalo tijekom cijelog jutra. Bojimo se noću vratiti kućama", dodao je.
Bujica je odnijela desetak kuća i nekoliko visećih mostova, a oštećen je i hidroenergetski projekt, pri čemu je voda odnijela dio građevinske opreme, priopćilo je tijelo za upravljanje katastrofama.
Dužnosnici su naveli da je na jednoj lokaciji vodostaj rijeke u samo nekoliko sati porastao s dva na gotovo 8,5 metara.
Binod Parajuli, meteorolog koji radi za nepalsku vladu, izjavio je:
"Naša hidrološka postaja odnesena je i više ne dobivamo nikakve podatke s te lokacije."
Ipak, stručnjaci ističu da je ova bujica, koja je nosila velike količine nanosa i krhotina, znatno manja i sporija od razornih iznenadnih poplava koje su pogodile zemlju u kolovozu.
Što je uzrokovalo katastrofu?
Uzrok najnovije poplave još nije poznat.
Prema jednoj teoriji, klizište je možda privremeno blokiralo rijeku ili neki od njezinih pritoka, zbog čega se voda nakupljala iza prirodne brane, a zatim naglo probila prepreku.
Drugi navode da su stanovnici uzvodnih područja vidjeli ledenu lavinu.
Humanitarna organizacija Save the Children mobilizira tim za hitne intervencije kako bi odgovorila na posljedice nedjeljne poplave.
"Dječji životi ponovno su uništeni u samo jednom trenutku", izjavila je Tara Chettry, direktorica organizacije Save the Children u Nepalu.
"Još ne znamo pune razmjere štete, ali djeca su možda izgubila svoje domove, škole i zajednice. Mnoga djeca u Gorkhi još su u šoku i teško se nose s posljedicama katastrofalnih poplava u kolovozu, a jedva su dobila priliku ponovno stati na noge", dodala je.
Klimatske promjene povećavaju rizik od katastrofa
Budhi Gandaki pritok je rijeke Trishuli, a nizvodno se nalazi od drugog pritoka na kojem je urušavanje ledenjaka izazvalo prethodnu katastrofu.
Nepal je zbog nepredvidivih prirodnih uvjeta na Himalaji izrazito izložen prirodnim katastrofama, od potresa do klizišta i poplava.
Stotine ljudi poginule su u kolovozu kada su poplave poharale sela duž granice Nepala i Tibeta.
Tu je katastrofu izazvala lavina kamenja i leda u blizini vrha Langtang Lirung, planine koja se nalazi na nepalskoj strani Himalaje.
Stručnjaci upozoravaju da klimatske promjene, koje ubrzavaju topljenje ledenjaka, vjerojatno povećavaju rizik od takvih katastrofa, zbog čega lokalne zajednice postaju sve ranjivije.
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