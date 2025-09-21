vremenska prognoza
Stiže nagla promjena vremena: Očekuje se pad temperature i do 15 stupnjeva
Danas u nedjelju i sutra u ponedjeljak sunčano, samo na na sjevernom Jadranu bit će djelomice oblačno i to uglavnom visoka cirusna naoblaka koja će nagovijestiti dolazak fronte koju očekujemo u noći od utorka na srijedu. Na Jadranu će zapuhati umjereno jugo.
Na Atlantiku istočno od Kariba razvija se novi tropski ciklonalni vrtlog koji će se u idućih pet dana premještati preko Atlantika prema obali Velike Britanije. Prognoziran je razvoj do uragana 2 kategorije, a nazvan je Gabrielle. Utjecaj tog atlantskog poremećaja na vrijeme u Europi izvjestan je za 10 dana kad će donijeti obilne kiše zapadnim obalama Europe.
Ciklonalna aktivnost s Atlantika sporo se premješta nad europsko kopno te je nestabilan zrak prodro je nad zapadnu Europu i nalazi se zapadno od Alpa. Zračna masa s Atlantika je hladna i vlažna te će uz obilnu kišu u francuskim, švicarskim i talijanskim Alpama padati i snijeg.
Hladan zrak glavninom će se premještati sjeverno od Alpa, ali će prodrijeti i nad Genovski zaljev i sjevernu Italiju te će od utorka djelovati na promjenu vremena i u našim sjeverozapadnim krajevima i na sjevernom Jadranu. Trenutačno se još nalazimo pod utjecajem polja visokog tlaka anticiklone a po visini pritječe topao suh zrak, ali anticiklona slabi uz promjenu smjera vjetra po visini koji skreće na južni i jugozapadni smjer uzrokujući i pojavu juga na Jadranu.
Danas uz obilje sunca ljetne temperature tako da će se živa u termometru popeti id i do 32°C. Sutra u ponedjeljak ujutro najniže jutarnje temperatura zraka od 10 do 15, u gorskim krajevima oko 7 a na Jadranu od 16 do 21 °C.
Navečer i u noći na utorak porast naoblake na sjevernom Jadranu te u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti, a na Jadranu će jugo jačati.
Hladni prodor očekujemo u noći od utorka na srijedu i zahvatit će najprije sjeverni Jadran gdje su mjestimice moguće obilne pljuskovite oborine uz grmljavinu i pojačan vjetar.
Pad temperature
U srijedu tijekom dana naoblačenje će se proširiti na cijelu zemlju. Najmanje oborina bit će na istoku Slavonije i Baranje te na južnom Jadranu. Osjetno će zahladiti prognoziramo pad temperature za 10 do 15C, mjestimice obilne pljuskove kiše praćene grmljavinom i jako jugo na Jadranu.
U četvrtak navečer će na sjevernom Jadranu zapuhati jaka mjestimice i olujna bura. Oblačno kišovito i prohladno zadržat će se do kraja sljedećeg tjedna uz postupnu stabilizaciju i jutarnje magle u unutrašnjosti.
