Stiže nagla promjena vremena: Očekuje se pad temperature i do 15 stupnjeva

Hladan zrak glavninom će se premještati sjeverno od Alpa, ali će prodrijeti i nad Genovski zaljev i sjevernu Italiju te će od utorka djelovati na promjenu vremena i u našim sjeverozapadnim krajevima i na sjevernom Jadranu. Trenutačno se još nalazimo pod utjecajem polja visokog tlaka anticiklone a po visini pritječe topao suh zrak, ali anticiklona slabi uz promjenu smjera vjetra po visini koji skreće na južni i jugozapadni smjer uzrokujući i pojavu juga na Jadranu.