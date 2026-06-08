Španjolski kler zlostavljao 200 tisuća maloljetnika, papa Lav XIV. najavio "učinkovitiji odgovor" Crkve

Nakon što je gotovo sat vremena slušao šest žrtava seksualnog nasilja koje su počinili pripadnici klera, Lav XIV. ih je uvjerio u "svoju predanost tome da prijedlozi” sudionika tog susreta "postanu temelj za dodatne napore te da Crkva zaista može biti sigurno i duhovno zdravo mjesto", priopćio je Vatikan.