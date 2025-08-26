Kako bi mogao izgledati angažman europskih trupa u Ukrajini?

Tradicionalno, mirovne misije se šalju od strane neutralnih država i ne djeluju kao borbene jedinice. "Mirovna misija bila bi najbliža modelu UN-a: promatrači koji posreduju između sukobljenih strana nakon primirja", objašnjava Rafael Loss iz Europskog vijeća za vanjske odnose (ECFR). Međutim: "Konceptualno, to se ne uklapa u ono što Ukrajinci žele - niti u sliku Europe kako ona vidi sebe. Europa nije neutralna u ovom sukobu i želi jasno stati na stranu Ukrajine."