Što Rusija dobiva pristankom na primirje u Oleškiju? "Točno znaju što rade"

Prema njegovim riječima, pacijente jedine bolnice koja još radi u gradu evidentiraju i upozoravaju da će, ako odu, biti podvrgnuti filtraciji. Ruske snage odbile su obilaziti kuće i obavijestiti bolesne i nepokretne stanovnike o mogućnosti evakuacije, dok je ljudima iz okolnih sela poručeno da bi mogli biti ubijeni ako se približe mjestu okupljanja.