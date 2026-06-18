uključeni mikrofoni
Što se događa kada se ugase kamere? Čelnici G7 razgovarali o cigaretama, nogometu, Trumpovu rođendanu...
Dok su čelnici najbogatijih svjetskih demokracija na summitu G7 raspravljali o ratu, trgovini i globalnim krizama, mikrofoni su zabilježili i mnogo opuštenije razgovore – o cigaretama, nogometu, vremenu, rođendanskim darovima pa čak i o Grenlandu.
Dok su svjetski lideri ulazili u dvorane za sastanke u luksuznom odmaralištu uz jezero, uključeni mikrofoni često su hvatali spontane komentare.
Meloni prestala pušiti
Jedan od zanimljivijih trenutaka dogodio se kada je njemački kancelar Friedrich Merz upitao talijansku premijerku Giorgiu Meloni je li toga jutra već zapalila cigaretu.
Meloni je otkrila da nije pušila još od 1. svibnja.
Njezino priznanje izazvalo je oduševljenje među čelnicima Kanade, Ujedinjenog Kraljevstva, Japana i Europske unije, koji su joj čestitali na odluci da ostavi duhan.
Kanadski premijer Mark Carney potom ju je u šali upitao:
"Koristiš li nikotinske flastere?“
Meloni je odgovorila osmijehom i podignutim rukama, kao da slavi veliku pobjedu.
Nogomet neizbježna tema
Budući da je Svjetsko prvenstvo u nogometu u punom jeku, ni čelnici G7 nisu mogli zaobići najvažniju sporednu stvar na svijetu.
Tijekom ručka nekoliko sudionika povelo je razgovor o nogometu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron i drugi lideri komentirali su nastupe reprezentacija, a u jednom se trenutku začuo i povik „Allez les Bleus!“, poznata navijačka parola francuske reprezentacije.
Spomenut je i nedavni naslov Paris Saint-Germaina u Ligi prvaka.
Britanski premijer Keir Starmer posebno je pohvalio iznenađujući remi Zelenortskih Otoka protiv aktualnog svjetskog prvaka Španjolske.
„Moram reći, zaista nevjerojatan rezultat“, rekao je Starmer, prenosi AP.
Trump ponovno spomenuo Grenland
Američki predsjednik Donald Trump našao se u središtu pozornosti i tijekom neformalnih razgovora.
U jednom trenutku mikrofoni su zabilježili njegov kratak razgovor s predsjednikom Europskog vijeća Antóniom Costom.
„Razumijete?“, rekao je Trump, zastao i pogledao Costu. Zatim je izgovorio samo jednu riječ:
„Grenland.“
Početak i kraj razgovora nisu bili jasni, no komentar je odmah privukao pozornost budući da je Trump više puta govorio o mogućnosti da SAD preuzme kontrolu nad Grenlandom, što je izazvalo negodovanje europskih čelnika.
Macron zaboravio sat, Trump ga odmah prisvojio
Još jedan šaljiv trenutak dogodio se nakon radnog ručka kada je Emmanuel Macron očito zaboravio svoj ručni sat.
„Ostavio je sat ovdje“, rekao je kanadski premijer Mark Carney.
Trump je odmah reagirao:
„Dajte ga meni ako ga je ostavio.“
Njegova šala izazvala je smijeh okupljenih čelnika.
Darovi za Trumpa: dres i bicikl
Summit nije prošao ni bez diplomatske razmjene darova.
Macron je svim čelnicima G7 poklonio personalizirane bicikle kako bi promovirao Svjetsko prvenstvo u biciklizmu koje će se sljedeće godine održati u francuskim Alpama.
Trump, koji nije poznat kao ljubitelj vožnje bicikla i često se šali da mu je golf sasvim dovoljna tjelesna aktivnost, nije javno komentirao dar.
Njemački kancelar Friedrich Merz uručio je američkom predsjedniku dres njemačke nogometne reprezentacije s Trumpovim imenom i brojem 47, koji simbolizira njegov drugi mandat u Bijeloj kući.
Trump je podignuo dres pred fotografima, nasmiješio se i pozirao za zajedničku fotografiju.
Merz je kasnije objavio fotografiju na društvenim mrežama uz poruku:
„Na kraju krajeva, ipak igramo za istu momčad.“
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