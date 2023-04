Što znače optužbe za poslovnu prijevaru protiv Trumpa? Objasnio bivši tužitelj

Podijeli :

REUTERS / Go Nakamura / File Photo

Bivši američki predsjednik Donald Trump 4. travnja stigao je u New York gdje mu je pročitana optužnica. Nedugo nakon toga, objavljen je i tekst optužnice.

Kao što se i predviđalo, optužnica sadrži veliki broj točaka vezano za lažiranje poslovnih računa u vezi s isplatama u zamjenu za šutnju nastalima prije predsjedničkih izbora 2016. godine. Novac je isplaćen trima pojedincima koji su imali informacije koje su Trumpu mogle naštetiti u kampanji. Pornoglumica Stormy Daniels i još jedna žena navodno su s Trumpom imale preljubničke afere, a treći pojedinac čuvar je na ulazu u Trump Tower. On je tvrdio da ima informacije o djetetu koje je Trump navodno dobio s nepoznatom ženom dok je bio u braku, prenosi The Conversation.

Brown: Trump je stvarnost pretvorio u oružje Tko je druga žena koja se spominje u optužnici protiv Trumpa?

Ured okružnog tužitelja s Manhattana Alvina Bragga Trumpovu navodnu kriminalnu aktivnost opisao je kao rezultat plana kojim se željelo identificirati, kupiti i zakopati negativne informacije o bivšem predsjedniku i tako mu povećati izglede za pobjedu na predsjedničkim izborima, piše u priopćenju ureda od 3. travnja.

“Trump je tada otišao vrlo daleko u želji da sakrije te postupke, unijevši desetke lažnih podataka u poslovne knjige kako bi prikrio kriminalnu aktivnost, uključujući i pokušaje da prekrši državne i federalne izborne zakone”, piše u izjavi.

Jeffrey Bellin, bivši tužitelj i profesor prava specijaliziran za američki pravni sustav, za The Conversation donosi analizu situacije.

Postoje tri točke koje treba shvatiti, piše Bellin, kao i izazove koji čekaju i ured tužitelja i bivšeg predsjednika.

Ključni problem su lažirani poslovni spisi

Objavljena optužnica sadrži 34 točke optužbi za lažiranje poslovnih spisa. Stvaranje lažnih poslovnih računa s namjerom obmane smatra se prekršajem u saveznoj državi New York, no postaje kazneno djelo – mnogo ozbiljnija klasifikacija – ako tužitelji mogu dokazati da su lažirani poslovni računi stvoreni s namjerom prikrivanja drugog zločina.

FOTO Internetom se šire lažne fotografije uhićenog Trumpa, ne nasjedajte! Četiri vjenčanja i optužnica: Trumpov dolazak na sud poremetio vjenčanja

Važno je imati na umu da zločini nisu isplate, već lažirani poslovni računi kojima su one zabilježene. To objašnjava 34 točke optužnice. Okružni tužitelj svaki je lažni račun i spis stavio pod posebnu točku optužnice, a svaka od njih kažnjiva je s maksimalno četiri godine zatvora. Ipak, moguće je da sudac neće bivšem predsjedniku odrediti služenje zatvorske kazne čak i ako on bude osuđen po više točaka optužnice.

Ono što je iznenađujuće u optužnici jest činjenica da postoji i drugi zločin koji je Trump navodno počinio, no on nije konkretno opisan. Ured okružnog tužitelja objavio je i drugi dokument u kojem navodi nešto više detalja, no taj zločin nije točno identificiran.

Bragg je na press konferenciji 4. travnja izjavio da zakon New Yorka ne zahtijeva da tužitelji popišu sve zločine u optužnici. Dokument sugerira da postoji nekoliko pravnih teorija kojima bi se Bragg mogao poslužiti da zločine iz prekršaja podigne na razinu kaznenih djela. To bi konkretno moglo uključivati izbjegavanje plaćanja poreza i kršenje pravila o financiranju kampanja.

Bragg će morati dokazati Trumpovu umiješanost i namjeru

Tužitelji imaju nekoliko prepreka koje moraju nadići kako bi uspješno dokazali optužnicu. Suđenje vjerojatno neće početi prije kraja ove ili početka sljedeće godine.

Iako postoji mnogo nepoznanica – na primjer konkretni dokazi na koje će se tužitelji oslanjati – iz optužnice je jasno koje prepreke su u pitanju. Neke od njih bit će činjenične, a druge pravne prirode.

Bellin vidi dva činjenična pitanja. Prvo, može li tužiteljstvo uspješno dokazati da je Trump bio osobno umiješan u lažiranje poslovnih knjiga? Neće biti dovoljno dokazati da je Trump odobrio isplatu novca u zamjenu za šutnju.

Tužiteljstvo mora pokazati da je Trump bio umiješan u sve detalje, da je osobno naredio drugima da lažiraju poslovne knjige i tako pokušao sakriti pravu prirodu transakcije.

Drugo, tužiteljstvo će morati dokazati da je Trump lažiranjem namjeravao prikriti ili olakšati počinjavanje drugog zločina, kao naprimjer kršenje zakona o financiranju kampanje. Ako je Trump samo želio izbjeći sramotu koju bi proživio ako bi preljubničke afere izišle u javnost, to neće biti dovoljno za dokazivanje navoda iz optužnice. Tužitelji mogu pokušati dokazati namjeru citirajući samog branjenika, preko audio zapisa (ako oni postoje) ili iskaza svjedoka o tome što je branjenik znao ili govorio o lažiranju knjiga.

Pravne prepreke

Postoje i kompleksna pravna pitanja koja će sudac – i potencijalno žalbeni sud – morati razmrsiti.

Klasične tužbe – na primjer suđenje za ubojstvo ili dilanje droge – imaju ustaljene korake kojima se tužiteljima, sucima i komentatorima olakšava posao.

Ovdje, čini se, ne postoji poznati scenarij. To ne znači nužno da tužiteljstvo nije trebalo izdati ovu optužnicu, no znači da će Trumpovi odvjetnici imati mnogo prilika pokušati pravno osporiti proces. Najočitija od njih bio bi napad na Braggovu teoriju kojom ovaj slučaj prerasta iz prekršaja u kazneno djelo.

Ipak, teško je predvidjeti kako će sud presuditi – ova teorija još uvijek nije dovoljno razjašnjena.

Ovaj slučaj jedinstven je jer je branjenik ne samo bivši predsjednik, već vodeći kandidat za nominaciju Republikanske stranke za predsjedničke izbore sljedeće godine. Svaki aspekt ovog slučaja bit će promatran pod povećalom. Iako su sudovi u New Yorku navikli na medijsku pozornost, ova situacije bit će bez presedana.

Ta pozornost stvorit će dodatni pritisak na pravni sustav koji je već ionako preopterećen i nesavršen. Teško je predvidjeti kako će ovaj slučaj završiti, piše Bellin, no jedino što možemo očekivati je neočekivano.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.