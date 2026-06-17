POLICIJSKA AKCIJA
Stotine mačaka spašeno od strašne sudbine: Nekima su poslastica
Vijetnamska policija spasila je više od 500 mačaka nakon razbijanja mreže za trgovinu mačjim mesom u Ho Ši Minu.
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Akcija je uslijedila nakon istrage niza krađa kućnih ljubimaca, koja je policiju dovela do nekoliko lokacija na kojima su e bile zatočene u kavezima.
Tijekom racije pronađeno je oko 400 živih mačaka, dodatni broj životinja na drugoj lokaciji te deseci uginulih mačaka. Ukupno je zaplijenjeno više od 500 životinja.
Organizacija za zaštitu životinja Humane World for Animals priopćila je da je više od 40 spašenih mačaka već vraćeno vlasnicima.
Devet uhićenih
Ipak, dio životinja uginuo je nakon spašavanja zbog iznimno loših uvjeta u kojima su bile držane.
Prema navodima policije, u akciji je uhićeno devet osoba, javlja Euronews.
Udruge za zaštitu životinja ovu su akciju opisale kao jedan od najvećih slučajeva spašavanja mačaka u Vijetnamu posljednjih godina te upozorile da ona pokazuje razmjere trgovine mačjim mesom u toj zemlji, protiv koje se aktivisti godinama bore.
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