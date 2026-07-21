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Kamera snimila brutalan napad

Stravični detalji ubojstva bivše ministrice: Čak 21 put udarena čekićem

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Hina
|
21. srp. 2026. 18:11
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Ann Widdecombe. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)
AP/Kirsty Wigglesworth

Muškarac optužen za ubojstvo bivše britanske ministrice Ann Widdecombe udario ju je čekićem 21 put po glavi tijekom napada u njezinu domu, izvijestila je u utorak agencija Reuters.

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Widdecombe, bivša zastupnica i članica stranke Reform UK, pronađena je mrtva 9. srpnja u svojem domu na jugozapadu Engleske, dan nakon napada. Policija vjeruje da je bila ciljano napadnuta, no motiv još nije utvrđen.

Za njezino ubojstvo optužen je dvadesetosmogodišnji Joshua Kerry, koji se u utorak pojavio pred Westminsterskim magistratskim sudom u Londonu i nije se izjasnio o krivnji. Slučaj će biti prebačen na sud Old Bailey.

Tužitelj Kashif Malik rekao je da je kamera u kući snimila napad. Prema njegovim riječima, Kerry je ušao u njenu kuću i pitao je ima li bankovne kartice i osobnu iskaznicu. Nosio je rukavice i skrivao čekić prije nego što ju je njime udario 21 put.

Nakon napada uzeo je njezin novčanik i napustio kuću, u kojoj je proveo oko dvije minute, rekao je tužitelj.

Widdecombe je bila poznata po konzervativnim društvenim stavovima. Ministrica je bila u vladi konzervativnog premijera Johna Majora od 1992. do 1997., a kasnije je obnašala dužnost glasnogovornice Reform UK-a za pitanja imigracije i pravosuđa.

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Teme
ann widdecombe velika britanija

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