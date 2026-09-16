MILIJARDA EURA
Šuica najavila dva projekta EU-a za obnovu Gaze, evo o čemu se radi
Povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica u srijedu je iz Strasbourga najavila da će na nadolazećoj Općoj skupštini Ujedinjenih naroda biti potpisana dva projekta obnove Gaze.
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"Sljedeći tjedan, za vrijeme zasjedanja OS UN-a, dva projekta će biti pokrenuta i potpisana oko rane obnove Gaze. Jedan je vezan za odlaganje otpada, a drugi za vodu”, rekla je Šuica na marginama plenarne sjednice Europskog parlamenta.
Povjerenica za Mediteran naglasila je "želju da ljudi u Gazi žive normalnim životom” te da EU želi rješenje o dvije države.
Šuica je dala izjavu nakon govora Ursule von der Leyen o stanju Unije u Europskom parlamentu.
"Nekontrolirano nasilje naseljenika"
Europa podržava pravo Izraela na samoobranu, a Palestinaca da žive sigurno i dostojanstveno, rekla je čelnica Komisije u srijedu zaključivši kako je uloga Europe da na životu održava rješenje s dvije države, izraelske i palestinske.
Predsjednica Europske komisije u svom je obraćanju rekla da su "velika patnja u Gazi” i "nekontrolirano nasilje naseljenika" na Zapadnoj obali „duboko pogodile Europljane”.
Osudila je kao "neprihvatljivu" odluku izraelske vlade da provede ilegalni projekt E1. Riječ je o ideji izgradnje 1234 stambene jedinice u kontroverznom području E1 smještenom istočno od Jeruzalema kojim bi se prekinuo teritorijalni kontinuitet Zapadne obale.
Članice i dalje podijeljene po pitanju Izraela i Palestine
Von der Leyen je prošle godine nizom mjera pozvala "Europu da djeluje", no podijeljene članice EU-a nisu uspjele postići dogovor o zajedničkom odgovoru. EU je između ostalih predlagao sankcije nad Itamarom Ben Gvirom, ekstremno desnim izraelskim ministrom nacionalne sigurnosti kojeg je pojedinačno poslije kaznio dio članica.
"Nažalost naša zamisao nije provedena u djelo zbog toga što su zemlje članice čvrsto podijeljene” po pitanju Izraela i Palestine, rekla je Šuica.
Povjerenica je podsjetila da su krajem listopada u Izraelu održavaju parlamentarni izbori, a u studenom slijede i oni u Palestini, nakon čega će se situacija možda razvijati drugačije.
Von der Leyen u svom je govoru rekla da je na Palestinskoj donatorskoj skupini i kroz Inicijativu tim Gaza za obnovu razorene palestinske enklave prikupljeno gotovo milijardu eura.
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