Oglas

MILIJARDA EURA

Šuica najavila dva projekta EU-a za obnovu Gaze, evo o čemu se radi

author
Hina
|
16. ruj. 2026. 16:11
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
AFP
NICOLAS TUCAT/AFP

Povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica u srijedu je iz Strasbourga najavila da će na nadolazećoj Općoj skupštini Ujedinjenih naroda biti potpisana dva projekta obnove Gaze.

Oglas

"Sljedeći tjedan, za vrijeme zasjedanja OS UN-a, dva projekta će biti pokrenuta i potpisana oko rane obnove Gaze. Jedan je vezan za odlaganje otpada, a drugi za vodu”, rekla je Šuica na marginama plenarne sjednice Europskog parlamenta. 

Povjerenica za Mediteran naglasila je "želju da ljudi u Gazi žive normalnim životom” te da EU želi rješenje o dvije države. 

Šuica je dala izjavu nakon govora Ursule von der Leyen o stanju Unije u Europskom parlamentu. 

"Nekontrolirano nasilje naseljenika"

Europa podržava pravo Izraela na samoobranu, a Palestinaca da žive sigurno i dostojanstveno, rekla je čelnica Komisije u srijedu zaključivši kako je uloga Europe da na životu održava rješenje s dvije države, izraelske i palestinske.

Predsjednica Europske komisije u svom je obraćanju rekla da su "velika patnja u Gazi” i "nekontrolirano nasilje naseljenika" na Zapadnoj obali „duboko pogodile Europljane”. 

Osudila je kao "neprihvatljivu" odluku izraelske vlade da provede ilegalni projekt E1. Riječ je o ideji izgradnje 1234 stambene jedinice u kontroverznom području E1 smještenom istočno od Jeruzalema kojim bi se prekinuo teritorijalni kontinuitet Zapadne obale.

Članice i dalje podijeljene po pitanju Izraela i Palestine

Von der Leyen je prošle godine nizom mjera pozvala "Europu da djeluje", no podijeljene članice EU-a nisu uspjele postići dogovor o zajedničkom odgovoru. EU je između ostalih predlagao sankcije nad Itamarom Ben Gvirom, ekstremno desnim izraelskim ministrom nacionalne sigurnosti kojeg je pojedinačno poslije kaznio dio članica. 

"Nažalost naša zamisao nije provedena u djelo zbog toga što su zemlje članice čvrsto podijeljene” po pitanju Izraela i Palestine, rekla je Šuica. 

Povjerenica je podsjetila da su krajem listopada u Izraelu održavaju parlamentarni izbori, a u studenom slijede i oni u Palestini, nakon čega će se situacija možda razvijati drugačije. 

Von der Leyen u svom je govoru rekla da je na Palestinskoj donatorskoj skupini i kroz Inicijativu tim Gaza za obnovu razorene palestinske enklave prikupljeno gotovo milijardu eura. 

Teme
dubravka šuica eu europska komisija gaza izrael palestina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ