FOTO / Supertajfun poharao Hong Kong: Više od 100 ozlijeđenih, urušene ceste, poplave

Hina
25. ruj. 2025. 07:42
A tree lies toppled by Super Typhoon Ragasa’s fierce winds in Hong Kong, China, September 24, 2025. REUTERS/Tyrone Siu
REUTERS/Tyrone Siu

Hong Kong je u četvrtak nastavio s letovima iz svoje međunarodne zračne luke i gusto naseljeni grad se oporavlja od supertajfuna Ragasa koji je početkom ovog tjedna pogodio Filipine, Tajvan i južni dio Kine.

Zračne luke, škole, tvrtke i prometne usluge u Hong Kongu bile su zatvorene dan i pol uslijed naleta Ragase koja je ranije nanijela ogromnu štetu na Filipinima i Tajvanu gdje je službeno potvrđeno 14 smrtnih slučajeva.

Najsnažniji ovogodišnji tropski ciklon na svijetu potom je pogodio jug Kine, grad Yangjiang i Hong Kong gdje je ozlijeđeno više od sto ljudi. Ogromni valovi u srijedu su se stuštili na područje istočne i južne obale Hong Konga, a poplave su potopile ceste i stambene objekte.

HO WA WONG/via REUTERS

Vlasti Hong Konga su objavile da hitno popravljaju urušene ceste pokušavajući ukloniti skoro dvije tisuće srušenih stabala i riješiti nešto manje od čak 100 slučajeva poplava. Supertajfun Ragasa se uspoređuje s tajfunom Hato iz 2017. i tajfunom Mangkhut iz 2018. godine, a oba spomenuta tajfuna prouzročila su štetu od više milijardi dolara.

Teme
Hong Kong supertajfun Ragasa

