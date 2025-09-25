Vremenska prognoza
Nema predaha, evo kad stiže novi kišni val
Pretežno oblačno je u većem dijelu Hrvatske, u dijelu unutrašnjosti i na jugu Dalmacije još ima kiše i pljuskova s grmljavinom.
Oglas
U nastavku četvrtka prevladavat će većinom sunčano duž Jadrana, u unutrašnjosti dijelom sunčano, povremeno i dalje s kišom. Na Jadranu još uglavnom u Dalmaciji pljuskovi s grmljavinom, većinom u prvom dijelu dana.
Nestabilno će biti i tijekom petka. Sunčanije će biti duž Jadrana, osobito u Dalmaciji, dok na sjevernom Jadranu prolazno može biti pljuskova, a povremene oborine će biti i u unutrašnjosti.
Nestabilno vrijeme nastavit će se i za vikend. U subotu su pljuskovi najizgledniji u Gorskoj Hrvatskoj.
Nedjelja ponovno donosi češću oborinu, osobito duž Jadrana i uz Jadran, gdje može lokalno biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, osobito na području Dalmacije.
Čini se da će se nestabilno vrijeme nastaviti i u novom tjednu, barem tako u ovim trenucima sugeriraju prognostički materijali.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas