Oglas

Vremenska prognoza

Nema predaha, evo kad stiže novi kišni val

author
Tea Blažević
|
25. ruj. 2025. 07:31
24.09.2025., Sibenik - Obilne kise prouzrocile probleme u gradu i prometu. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Pretežno oblačno je u većem dijelu Hrvatske, u dijelu unutrašnjosti i na jugu Dalmacije još ima kiše i pljuskova s grmljavinom.

Oglas

U nastavku četvrtka prevladavat će većinom sunčano duž Jadrana, u unutrašnjosti dijelom sunčano, povremeno i dalje s kišom. Na Jadranu još uglavnom u Dalmaciji pljuskovi s grmljavinom, većinom u prvom dijelu dana.

Nestabilno će biti i tijekom petka. Sunčanije će biti duž Jadrana, osobito u Dalmaciji, dok na sjevernom Jadranu prolazno može biti pljuskova, a povremene oborine će biti i u unutrašnjosti.

Nestabilno vrijeme nastavit će se i za vikend. U subotu su pljuskovi najizgledniji u Gorskoj Hrvatskoj.

Nedjelja ponovno donosi češću oborinu, osobito duž Jadrana i uz Jadran, gdje može lokalno biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, osobito na području Dalmacije.

Čini se da će se nestabilno vrijeme nastaviti i u novom tjednu, barem tako u ovim trenucima sugeriraju prognostički materijali.

Teme
kiša vremenska prognoza vrijeme

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ