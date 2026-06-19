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porast antisemitizma

Švicarska uvodi drastične kazne za javno isticanje nacističkih simbola i pozdrava

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Hina
|
19. lip. 2026. 18:54
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A hand-drawn swastika. (AP Photo/J. Scott Applewhite, File)
Ilustracija: AP/J. Scott Applewhite

Švicarska vlada predlaže izricanje novčanih kazni od 200 švicarskih franaka (250 dolara) za javno isticanje svastika, prema predloženom novom zakonu kojim se zabranjuju nacistički simboli.

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Savezno vijeće priopćilo je da će se novčane kazne naplaćivati ​​svima koji namjerno koriste nacističke simbole, tetoviraju ih ili izvode gestikulacije poput Hitlerovog pozdrava u javnim prostorima, uključujući online platforme i audiovizualne medije.

Savezna vlada kaže da je mjera hitno potrebna zbog porasta antisemitskih incidenata.

Kazne na licu mjesta trebale bi omogućiti brzu provedbu, dodaju.

Iznimke će se primjenjivati ​​u obrazovne, znanstvene, kulturne i novinarske svrhe.

Prijedlog zakona uslijedio je nakon uglavnom pozitivnih javnih konzultacija o predloženoj zabrani, priopćila je vlada.

Vlada je predložila zakon nakon što je parlament 2024. godine podržao inicijativu za zabranu svastike.

Cilj novog zakona je zatvoriti prazninu u postojećem zakonu, prema kojem je prikazivanje ekstremističkih simbola kažnjivo samo ako je jasno povezano s promicanjem te ideologije.

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Teme
kazne nacistički simboli novčane kazne švicarska

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