delikatan potez

Švicarski ministar obrane traži ukidanje ograničenja za izvoz oružja

author
Hina
|
02. lis. 2025. 10:55
švicarska vojska - afp
AFP

Švicarski ministar obrane Martin Pfister je pozvao švicarske zakonodavce da nastave s ukidanjem ograničenja za izvoz oružja kako bi pomogli ojačati međunarodnu sigurnosnu suradnju, upozorivši na potencijalne rizike koji prijete neutralnoj zemlji.

Vlada je u veljači predložila popuštanje restrikcija za izvoz oružja kako bi osnažila vlastitu industriju i sigurnosne veze, što predstavlja delikatan potez u zemlji koja je blokirala izvoz svojeg oružja i streljiva u Ukrajinu.


U intervjuu za list Neue Zuercher Zeitung objavljenom u četvrtak, ministar je rekao da restriktivan švicarski stav potkopava povjerenje sigurnosnih partnera.

Stoga je važno da parlament nastavi sa svojom planiranom revizijom zakona o vojnoj opremi. 

- Moramo osigurati da Švicarska bude pouzdan partner, kazao je švicarski ministar koji bi se danas trebao sastati s njemačkim kolegom Borisom Pistoriusom

Pfister je naglasio rizik od kibernetičkih napada i upada bespilotnih letjelica te rekao da postoji "velika potreba za poboljšanjem" u obrambenim sposobnostima. 

- Švicarska će uskoro predložiti primjeren sustav u tu svrhu, dodao je.

Na pitanje o tome kako bi NATO reagirao da Švicarska bude napadnuta budući da nije članica tog saveza, Pfister je rekao da bi Švicarska bila potencijalno ranjiva na ucjenu.

- Švicarska stoga mora biti sposobna surađivati s drugim oružanim snagama. Stabilni odnosi su važni, naglasio je.

Pfister se osvrnuo i na švicarsku narudžbu američkih borbenih zrakoplova F-35 nakon što su osvanula pitanja o tome hoće li ih Švicarci kupiti manje zbog povećanih troškova.

- Zasad kupovina 36 zrakoplova i dalje ima smisla, rekao je.

Teme
Martin Pfister Švicarska

